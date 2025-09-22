VN-Index mất hơn 24 điểm, cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm

Kinh tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, trên sàn HOSE, VN-Index mất 24,17 điểm xuống 1.634,45 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 35.766 tỷ đồng.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi lực bán mạnh khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm.

Trên sàn HOSE, VN-Index mất 24,17 điểm xuống 1.634,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 35.766 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 262 mã giảm và 41 mã đứng giá.

Sàn HNX ghi nhận HNX-Index giảm 2,01 điểm, còn 274,23 điểm với khối lượng giao dịch hơn 112,3 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.503,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng, 95 mã giảm và 68 mã đứng giá.

Trên UPCOM, chỉ số UPCOM-Index mất 0,68 điểm, xuống 110,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44,9 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 650,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 89 mã tăng, 171 mã giảm và 83 mã đứng giá.

Áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 27 mã giảm giá, trong khi chỉ có 2 mã tăng và 1 mã đứng giá; trong đó, VIC, CTG, VHM và VCB là những mã tác động tiêu cực nhất tới VN-Index.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành. Ngành công nghệ thông tin giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu do FPT giảm 3,2%, CMG giảm 3,07%, ELC giảm 1,26% và DLG giảm 1,35%.

Ngành nguyên vật liệu và dịch vụ truyền thông cũng giảm mạnh. Ngược lại, năng lượng là nhóm ngành duy nhất giữ được sắc xanh nhờ mã BSR tăng 3,08%, MVB tăng 0,55%, VTV tăng 1,54% và MDC tăng 1,01%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 1.726 tỷ đồng, tập trung tại VHM (406,47 tỷ đồng), VIC (327,46 tỷ đồng), CTG (276,97 tỷ đồng) và STB (152,68 tỷ đồng). Trên HNX, khối này bán ròng hơn 18 tỷ đồng, chủ yếu tại MBS (33,79 tỷ đồng), PVS (18,94 tỷ đồng), IDC (12,61 tỷ đồng) và VGS (1,99 tỷ đồng).

Trong bối cảnh áp lực bán lan rộng, sắc đỏ chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm ngành và khối ngoại tiếp tục bán ròng, thị trường đang chịu sức ép đáng kể về tâm lý. Nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, chờ đợi tín hiệu hỗ trợ mới để ổn định lại đà tăng trưởng./.

