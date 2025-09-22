Chứng khoán Việt Nam sáng 22/9: Sắc đỏ lan rộng, VN-Index mất gần 23 điểm

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới (22-26/9) với diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh thiếu vắng lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn như tuần trước.

Kết thúc phiên sáng 22/9, VN-Index giảm 22,78 điểm xuống 1.635,34 điểm. Thanh khoản đạt hơn 516,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 15.144,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 79 mã tăng, 238 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 1,9 điểm còn 274,34 điểm với khối lượng giao dịch hơn 48,6 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.064,7 tỷ đồng. Sàn có 50 mã tăng, 92 mã giảm và 45 mã đứng giá.

UPCoM-Index giảm 0,43 điểm xuống 110,48 điểm; khối lượng hơn 15,6 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 212,4 tỷ đồng; toàn sàn có 69 mã tăng, 107 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Rổ VN30 chứng kiến tới 25 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 3 mã đi ngang. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán chỉ còn DSC giữ được sắc xanh, trong khi nhóm dầu khí cũng chỉ có POS tăng giá, còn lại PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PEQ, PLX đều giảm.

Dù sắc xanh vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu bất động sản, các mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, BCM đều đi xuống. Các nhóm ngành còn lại cũng diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế, khiến thị trường thiếu điểm tựa và VN-Index giảm sâu là điều khó tránh khỏi.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh áp lực điều chỉnh lan rộng và dòng tiền thận trọng, thị trường có thể tiếp tục biến động khó lường trong những phiên tới./.

