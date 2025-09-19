Chứng khoán châu Á chịu sức ép trước kỳ vọng BoJ thắt chặt chính sách

Thị trường châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 19/9, khép lại một tuần tăng điểm mạnh nhờ quyết định cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,6% xuống 45.045,81 điểm.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giữ nguyên ở mức 26.545,10 điểm, trong khi chỉ số Composite tại Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.820,09 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore, Seoul, Đài Bắc, Mumbai và Jakarta cũng đồng loạt giảm. Ngược lại, thị trường Sydney, Wellington, Bangkok và Manila ghi nhận mức tăng.

Kỳ vọng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay, dù cơ quan này giữ nguyên mức lãi suất trong cuộc họp gần nhất, đã tạo thêm áp lực bán ra.

BoJ cũng thông báo sẽ bắt đầu bán các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) từng mua trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ trước đây nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Trước đó, số liệu chính thức cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này đã giảm xuống 2,7% trong tháng 8/2025, trong đó giá gạo hạ nhiệt sau khi tăng vọt khiến chính phủ lo ngại.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi cuộc họp báo của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda dự kiến diễn ra trong ngày.

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell không đưa ra một lộ trình cắt giảm lãi suất rõ ràng như kỳ vọng, nhưng tâm lý trên các sàn giao dịch vẫn lạc quan.

Hiện, sự chú ý của giới đầu tư chuyển sang cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối ngày.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 19/9, VN-Index giảm 6,56 điểm (0,39%) xuống 1.658,62 điểm, còn HNX-Index giảm 0,68 điểm (0,25%) xuống 276,24 điểm./.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed Sau quyết định hạ lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa trong sắc xanh; Hàn Quốc đóng cửa ở mức cao kỷ lục; trong khi thị trường Thượng Hải giảm điểm vào cuối ngày.