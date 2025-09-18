Chứng khoán sáng 18/9: Cổ phiếu bất động sản nâng đỡ thị trường

Thị trường chứng khoán sáng 18/9 giao dịch giằng co, sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành. Lực đỡ từ nhóm bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup, giúp VN-Index không giảm sâu.

Cuối phiên sáng 18/9, VN-Index giảm 3,11 điểm xuống 1.667,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 420,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.645,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 203 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index nhích nhẹ 0,16 điểm lên 277,79 điểm với 44 mã tăng, 69 mã giảm và 66 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.091,6 tỷ đồng. UPCoM-Index giảm 0,5 điểm xuống 111,28 điểm; khối lượng đạt hơn 18,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 268,9 tỷ đồng; toàn sàn có 80 mã tăng, 110 mã giảm và 89 mã đứng giá.

Rổ VN30 ghi nhận 23 mã giảm và 7 mã tăng. Đáng chú ý, nếu không có lực đỡ từ bộ ba cổ phiếu họ Vingroup là VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng giá, VN-Index có thể đã giảm sâu hơn.

Diễn biến theo nhóm ngành, cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và dầu khí chìm trong sắc đỏ; trong đó, dầu khí không còn mã nào tăng giá, nhiều cổ phiếu như PVC, PVB, TOS, PVS, PVD, BSR, PLX, OIL đều giảm.

Ngược lại, bất động sản trở thành điểm sáng với một số mã vốn hóa lớn giữ sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Các nhóm công nghệ thông tin, viễn thông tiếp tục đi xuống.

Mặc dù áp lực bán còn lớn, nhóm bất động sản đã trở thành điểm sáng giúp thị trường giữ nhịp. Phiên chiều, diễn biến chỉ số nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào nhóm vốn hóa lớn./.