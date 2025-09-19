Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, song mức giảm không lớn nhờ lực đỡ từ nhóm bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu VIC.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index giảm 6,56 điểm xuống 1.658,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 929 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 29.161,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng, 189 mã giảm và 58 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,68 điểm còn 276,24 điểm với hơn 69 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 1.523,8 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 62 mã tăng, 94 mã giảm và 55 mã đi ngang.

UPCOM-Index mất 0,09 điểm xuống 111,01 điểm; khối lượng giao dịch hơn 47,8 triệu cổ phiếu, trị giá 460,2 tỷ đồng; có 152 mã tăng, 141 mã giảm và 120 mã đứng giá.

Trong rổ VN30, có tới 24 mã giảm giá, chỉ 4 mã tăng và 2 mã đi ngang. Đáng chú ý, VIC tăng 5,66% tạo lực đỡ quan trọng giúp VN-Index tránh được phiên giảm sâu.

Các mã bất động sản khác như NVL tăng 5,63%, KDH tăng 2,69%, DXG tăng 0,44% cũng góp phần giữ nhịp thị trường. Một số mã thậm chí tăng trần như BII, LMH, QCG.

Ngược lại, nhóm ngân hàng chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán diễn biến tiêu cực khi số mã giảm áp đảo. Với nhóm dầu khí, chỉ còn POS giữ được sắc xanh, trong khi hàng loạt mã như PVC, PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, PTV giảm giá. Các nhóm còn lại phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục tạo áp lực khi khối này bán ròng hơn 2.763 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào VHM (467,37 tỷ đồng), SSI (295,74 tỷ đồng), STB (282,86 tỷ đồng) và VIX (202,08 tỷ đồng).

Trên HNX, khối này bán ròng hơn 211 tỷ đồng, chủ yếu tại SHS (93,75 tỷ đồng), HUT (59,8 tỷ đồng), IDC (28,75 tỷ đồng) và CEO (14,66 tỷ đồng).

Mặc dù áp lực bán còn lớn và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh, nhưng việc nhiều cổ phiếu bất động sản hồi phục đã phần nào giúp thị trường tránh cú giảm sâu. Xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm tín hiệu hỗ trợ để VN-Index lấy lại đà tăng./.

