Yêu cầu tăng cường an toàn hệ thống công nghệ thông tin giao dịch chứng khoán

Nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định và thông suốt của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống thông tin, kịp thời phát hiện và cảnh báo rủi ro an toàn.

Các công ty cần xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, chủ động sao lưu dữ liệu ngoại tuyến, bảo đảm khả năng phục hồi nhanh hệ thống khi gặp sự cố, đồng thời lưu trữ nhật ký truy cập và rà soát để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép.

Cùng đó, các đơn vị phải tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân, cập nhật và vá lỗi cho hệ điều hành, thiết bị, phần mềm; tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng lưu ý việc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, nhằm bảo đảm an toàn, bền vững cho hệ thống giao dịch chứng khoán./.

