VN-Index giằng co trong bối cảnh dòng tiền phân hóa và chờ động lực mới

Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn giằng co, tích lũy với biên độ hẹp, đồng thời thanh khoản sụt giảm đáng kể. Theo các chuyên gia phân tích, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng với áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại đang định hình xu hướng thị trường.

Giằng co trong biên độ hẹp

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng Chín, VN-Index tạo đỉnh ngắn hạn và sau đó chuyển sang trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp, đã thể hiện rõ tâm lý thận trọng và sự phân hóa dòng tiền.

Trong khi đó, diễn biến giao dịch tuần qua chứng kiến hai phiên đầu tuần (ngày 15/9 và 16/9) chỉ số VN-Index tăng điểm kiểm tra lại vùng giá 1.700 điểm, sau đó chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên cuối tuần. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 0,52% về mức 1.658,62 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, trong khi, VN30 kết tuần giảm -0,32% về mức 1.858,53 điểm và xuống dưới kháng cự vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) nhận định độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt với xu hướng nghiêng về điều chỉnh và tích lũy. Trên thị trường, nhiều nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, xây dựng, bán lẻ… đều chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, các nhóm ngành thủy sản, công nghệ, cảng biển, dệt may…. lại khá tích cực và thu hút được dòng tiền.

Ông Nhật lưu ý về thanh khoản thị trường đã giảm khá mạnh với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE giảm 13,2% so với tuần trước, đạt trung bình 1,01 tỷ cổ phiếu/phiên. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng Tám.

Thanh khoản thị trường đã giảm khá mạnh với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE giảm 13,2% so với tuần trước, đạt trung bình 1,01 tỷ cổ phiếu/phiên. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, áp lực bán ròng từ khối ngoại tiếp tục là một yếu tố đáng chú ý. Họ kéo dài động thái này sang tuần thứ 9 liên tiếp với giá trị 5.715 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần này. Tổng giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay của các nhà đầu tư nước ngoài đã lên đến 89.167 tỷ đồng, gần bằng lượng bán ròng của cả năm 2024.

“Hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại đang giảm về khoảng 15,7%, gần với tỷ lệ nắm giữ thấp nhất trong lịch sử năm 2012. Do đó, chúng tôi kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ giảm dần,” ông Nhật nhấn mạnh.

Bổ sung thêm diễn biến của một tuần giao dịch đầy biến động, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán Pinetree, cho hay VN-Index đã trải qua một tuần giao dịch với nhiều thông tin quan trọng tác động. Những tin tức tích cực như Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ 25 điểm cơ bản và Việt Nam tiến gần tiêu chí nâng hạng thị trường của tổ chức FTSE.

Tuy nhiên, những thông tin này cũng không đủ “sức mạnh” để kéo thị trường thoát ra khỏi sắc đỏ. Ngay cả nhóm chứng khoán (vốn được kỳ vọng tăng mạnh) cũng đồng loạt giảm điểm và gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư. Các yếu tố kỹ thuật (như ngày đáo hạn trên thị trường phái sinh và việc quỹ ETF cơ cấu trong hai phiên cuối tuần) cũng góp phần khiến điểm số biến động nhiễu loạn.

Thận trọng quản trị rủi ro

Về xu hướng thị trường, các chuyên gia nhận định diễn biến tiếp tục nghiêng về tích lũy và sự cần thiết phải có những động lực mới để thị trường có thể bứt phá.

Ông Phan Tấn Nhật (SHS) đánh giá: “Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Chỉ số có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Đối với VN30, chỉ số này cũng đang chịu áp lực bán ở vùng đỉnh giá tháng Tám và đầu tháng Chín, sau đó chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm.”

Ông Nhật cho rằng đây là nhịp điều chỉnh, tích lũy tất yếu sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Trên thực tế, thị trường đang giao dịch với thanh khoản thấp, có tính chất tích lũy để tạo nền giá mới, chờ đợi đánh giá thêm các yếu tố cơ bản sau khi kết thúc quý 3/2025.

Tổng giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay của các nhà đầu tư nước ngoài đã lên đến 89.167 tỷ đồng, gần bằng lượng bán ròng của cả năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Nhìn nhận về tuần tới (từ 22/9-26/9), ông Bách dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đi ngang trong vùng 1.603-1.700 điểm, khu vực đã duy trì dao động trong gần một tháng qua. Nếu, thị trường vẫn giữ trạng thái giằng co với thanh khoản thấp sẽ cần một phiên bùng nổ về khối lượng để xác định xu hướng rõ ràng hơn. Ông Bách cho rằng cả bên mua và bên bán đều đang thận trọng. Cụ thể, bên mua chờ giá thấp trong khi lực cung chưa mạnh.

Đại diện Công ty Chứng khoán Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư về chiến lược hợp lý trong xu hướng đi ngang - “mua khi chỉ số về gần cận biên dưới và bán khi tiệm cận biên độ trên.” Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thị trường có thể sẽ phá thủng vùng hỗ trợ quanh vùng 1.603 điểm nếu xuất hiện những thông tin tiêu cực trong tuần sau hoặc áp lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt là từ khối ngoại. Do đó, ông Bách đặc biệt lưu ý nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin và tránh mua đuổi trong những phiên tăng mạnh nhưng thanh khoản thấp, để giảm thiểu rủi ro.

Cùng quan điểm về giai đoạn cân bằng lại cung-cầu, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index đang trong giai đoạn kiểm tra động lực và cân bằng lại cung-cầu với vận động đi ngang biên độ khoảng 30 điểm. Dòng tiền trở nên trầm lắng và thận trọng hơn khi nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về quan sát cũng như chờ đợi thông tin bổ trợ từ thị trường.

Trước bối cảnh này, VCBS đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường và tiếp tục nắm giữ những mã khả dụng trong danh mục với vận động ổn định và không xuất hiện áp lực bán mạnh.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu vẫn còn đang trong quá trình dao động đi ngang và giữ được nền giá tích lũy để giải ngân thăm dò khi cổ phiếu chạm ngưỡng hỗ trợ, hoặc tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trong những phiên gần đây (nhưng chưa tăng quá xa khỏi nền giá tích lũy gần nhất cho mục tiêu lướt sóng)./.

