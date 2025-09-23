Chứng khoán trở lại trạng thái “lình xình” ở phiên giao dịch ngày 23/9

Thị trường chứng khoán trong nước phiên 23/9 ghi nhận diễn biến giằng co, chỉ số tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Chốt phiên, VN-Index tăng 0,81 điểm lên 1.635,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 797,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 23.232,7 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 152 mã tăng giá, 153 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,22 điểm xuống 273,01 điểm với hơn 69,1 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 1.448,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng, 80 mã giảm và 81 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,12 điểm, xuống 110,02 điểm, khối lượng hơn 26,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 402,2 tỷ đồng; có 138 mã tăng, 120 mã giảm và 81 mã đứng giá.

Trong rổ VN30, 15 mã tăng, 11 mã giảm và 4 mã đứng giá. Tuy nhiên, biên độ dao động không lớn. FPT là tác nhân chính kìm hãm chỉ số khi giảm 1,71%, chịu áp lực bán ròng mạnh hơn 6,9 triệu cổ phiếu.

Trái lại, HPG tăng 0,88%, được khối ngoại mua ròng khoảng 3,7 triệu đơn vị, tiếp tục là điểm hút dòng tiền. Nhóm thép phân hóa khi NKG giảm 1,10% trong khi HPG tăng.

Nhóm bất động sản ghi nhận sự khởi sắc ở DXG tăng 1,55%, LDG tăng 4%, NVL tăng 0,32%, song nhiều mã giảm sâu như DIG giảm 2,42%, CII giảm 3,18%, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố pháp lý và lãi suất.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ nét: VPB tăng 1,36%, ACB tăng 0,80%, CTG tăng 1,42% hỗ trợ chỉ số, trong khi SHB giảm 2,30%, HDB giảm 1,03% chịu áp lực bán. Đáng chú ý, BID dù giảm nhẹ nhưng được khối ngoại mua ròng 1,54 triệu cổ phiếu, cho thấy nhóm ngân hàng lớn vẫn duy trì sức hút.

Nhóm chứng khoán giữ được trạng thái cân bằng, với VIX tăng 2,07%, VND tăng 0,45%, SSI tăng 0,25%, phản ánh sự hưởng lợi từ thanh khoản giao dịch cao, dù chưa thực sự bùng nổ.

Thanh khoản thị trường phiên này suy giảm đáng kể khi tổng giá trị chỉ đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, thấp hơn bình quân gần đây, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu yếu đi khi VN-Index chưa thể chinh phục ngưỡng 1.700 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, toàn thị trường ghi nhận bán ròng 7 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng, tập trung tại FPT (562 tỷ đồng), MSN (82 tỷ đồng) và KDH (46 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM mua ròng 15 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy thị trường chứng khoán trở lại trạng thái “lình xình”, dòng tiền suy giảm và sự phân hóa ở các nhóm ngành vẫn là điểm nổi bật./.

VN-Index mất hơn 24 điểm, cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, trên sàn HOSE, VN-Index mất 24,17 điểm xuống 1.634,45 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 35.766 tỷ đồng.