Chứng khoán ngày 25/9: VN-Index bật tăng nhờ lực đỡ từ cổ phiếu bất động sản

Kịch bản giao dịch những phiên gần đây tiếp tục lặp lại, với thị trường gặp khó khăn và thận trọng trong phiên sáng, nhưng hứng khởi và bật tăng rõ nét trong phiên chiều.

Điểm nhấn trong phiên là nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là bộ ba “họ Vingroup” gồm VIC, VHM, VRE, đóng vai trò quan trọng giúp thị trường hồi phục.

Chốt phiên 25/9, VN-Index tăng 8,63 điểm lên 1.660,09 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 995,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 27.808,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 188 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,37 điểm xuống 277,65 điểm, khối lượng giao dịch hơn 93 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.017,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 56 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,84 điểm lên 110,49 điểm, khối lượng giao dịch hơn 36,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 520,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 183 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 89 mã đứng giá.

Đáng chú ý, VIC tăng 6% tạo lực đỡ lớn cho VN-Index. Bên cạnh đó, thị trường còn được nâng đỡ bởi GAS, BCM, GVR, HDB, LPB, TCB, VCB, VHM, VRE và VJC. Nhóm cổ phiếu dầu khí giữ sắc xanh ổn định suốt phiên, trong khi nhóm bất động sản đồng thuận tăng mạnh vào buổi chiều.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường; trong đó, trên HOSE khối ngoại bán ròng 2.062 tỷ đồng. VPB dẫn đầu danh sách bán ròng với 260 tỷ đồng, theo sau là FPT (228 tỷ đồng) và SSI (213 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 141 tỷ đồng, trong khi UPCOM ghi nhận mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên 25/9 ghi nhận tâm lý thận trọng buổi sáng được thay thế bằng sự hưng phấn buổi chiều nhờ lực đỡ mạnh từ nhóm cổ phiếu bất động sản và một số trụ cột lớn.

Tuy nhiên, áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại vẫn là thách thức. Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi dòng tiền, nhóm cổ phiếu dẫn dắt và thông tin vĩ mô để điều chỉnh chiến lược hợp lý./.

