Thị trường chứng khoán giằng co chờ đợi cơ hội vượt thách thức đỉnh cũ

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy thận trọng và phân hóa giữa các nhóm ngành, phản ánh tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư trước các yếu tố vĩ mô và nội tại. Trong bối cảnh dòng tiền co hẹp và khối ngoại tiếp tục bán ròng, việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn càng trở nên cấp thiết.

Xu hướng giằng co rõ rệt

Sau tuần giảm điểm trước đó, khi thị trường chịu áp lực bán tại vùng đỉnh cũ 1.700 điểm, VN-Index tiếp tục trải qua một tuần giao dịch biến động trong biên độ hẹp với xu hướng giằng co rõ rệt.

Theo ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), những phiên đầu tuần, chỉ số chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.620 điểm trước khi phục hồi nhẹ trở lại, song với mức độ phân hóa cao và thanh khoản duy trì ở mức thấp.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index ghi nhận mức tăng nhẹ 0,13%, đóng cửa tại 1.660,70 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.600 điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30 lại tiếp tục giảm 0,37% xuống 1.852,65 điểm, nằm dưới vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Thị trường tuần qua cho thấy độ rộng nghiêng về điều chỉnh và tích lũy. Các nhóm ngành ghi nhận diễn biến tích cực, như xây dựng, cùng với sự phục hồi ở bảo hiểm, dầu khí và khu công nghiệp. Ngược lại, nhiều nhóm ngành chủ chốt chịu áp lực điều chỉnh đáng kể như công nghệ-viễn thông, thép, bán lẻ, cảng, bất động sản, chứng khoán, phân bón-hóa chất. Sự phân hóa này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thiếu vắng các cơ hội rõ ràng và một phần do thị trường đang ở thời điểm cuối quý 3 với các hoạt động chốt NAV (giá trị tài sản ròng) của các quỹ và chốt dự nợ tín dụng cuối quý.

Thanh khoản thị trường là một trong những điểm đáng chú ý nhất tuần qua khi giảm tuần thứ hai liên tiếp. Cụ thể, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE giảm 9,9% so với tuần trước, đạt trung bình 910 triệu cổ phiếu/phiên, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng Tám. Bên cạnh đó, dòng tiền yếu thể hiện sự dè dặt của cả bên mua và bên bán.

Thêm vào đó, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng kéo dài 10 tuần liên tiếp. Trong tuần, giá trị bán ròng trên sàn HoSE đạt 7.355 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị bán ròng của khối ngoại đã lên đến 96.522 tỷ đồng, vượt qua cả lượng bán ròng của cả năm trước đó. Áp lực rút vốn này tạo gánh nặng lớn lên tâm lý và diễn biến thị trường chung.

Tích lũy kém tích cực

Ông Phan Tấn Nhật của SHS nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index hiện đang tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng với vùng giá trung bình 20 phiên. Nhiều mã cổ phiếu sau khi tạo đỉnh cuối tháng Tám đã trải qua giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, hiện đang nỗ lực vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Nhật cảnh báo đa số sẽ nỗ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá hồi đầu tháng Chín. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Về dài hạn hơn, ông Nhật cho rằng VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022.

"Để VN-Index cải thiện, thị trường cần có động lực tăng trưởng mới. Điều này dựa trên các yếu tố định giá cơ bản, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quý 3 năm nay," ông Nhật nhấn mạnh.

“Trong bối cảnh thị trường hiện tại, nhiều mã sau khoảng một tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, áp lực cung có thể gia tăng, nhiều mã sẽ chịu áp lực bán ngắn hạn khi hướng đến vùng đỉnh cũ. Do đó, nhà đầu tư có thể gia tăng mua khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm-1.700 điểm," ông Nhật đưa ra khuyến nghị.

Mô tả diễn biến tuần qua bằng cụm từ "xanh vỏ đỏ lòng" trong hai phiên cuối tuần, chuyên gia phân tích Nguyễn Thái Học, Công ty Chứng khoán Pinetree chỉ ra hai mã VIC và VHM đã đóng góp tới hơn 14 điểm tăng cho VN-Index nhưng chỉ số lại chỉ có mức tăng vỏn vẹn hơn 3 điểm. Điều này phản ánh sự tăng điểm tập trung vào một số trụ cột thay vì sự lan tỏa rộng khắp.

Về phân tích kỹ thuật, ông Học cho biết đầu tuần, VN-Index tiếp tục đà giảm điểm từ tuần trước, song đến phiên thứ Ba chỉ số đã tạo “cây nến Doji” – phản ánh sự lưỡng lự của cung-cầu và cho thấy lực đỡ thị trường đã xuất hiện. Sang phiên thứ Tư, VN-Index dù chịu áp lực bán mạnh đầu phiên sáng nhưng đã bật tăng mạnh mẽ trong phiên chiều, đóng cửa bằng “cây nến Marubozu” với đà tăng, cho thấy sự áp đảo của phe mua. Hai phiên cuối tuần, thị trường chủ yếu mang tính chất tích lũy, đưa chỉ số quay lại vùng quanh các đường trung bình 10 ngày và 20 ngày."

Tuy vậy, ông Học nhận định xu hướng thị trường hiện vẫn khó đoán định khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Điều này thể hiện tâm lý hiện tại cũng như việc nhà đầu tư mới ngần ngại tham gia vì cho rằng vùng giá hiện tại khá cao, trong khi các nhà đầu tư đang nắm giữ lại không muốn bán ra. Về nhóm ngành, bất động sản và đầu tư công ghi nhận sự phục hồi rõ nét, nhưng vốn hóa không đủ lớn để tạo động lực cho chỉ số. Thực tế, sự hồi phục của VN-Index vẫn chủ yếu nhờ vào nhóm ngân hàng, khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này xuất hiện phản ứng kỹ thuật sau khi chạm ngưỡng đường trung bình 50 ngày.

Nhận định về tuần giao dịch tới, ông Nguyễn Thái Học cho rằng xu hướng của VN-Index sẽ khá khó đoán khi thị trường đang trong trạng thái giằng co, thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa có sự lan tỏa rõ rệt. Song, tình trạng này khó kéo dài và khả năng cao là nhóm ngân hàng sau hơn 10 phiên tích lũy với thanh khoản thấp sẽ sớm đưa ra tín hiệu xu hướng rõ ràng, qua đó quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.

Ông Học đưa ra hai kịch bản: “Không ngoại trừ khả năng trong tuần tới chưa có yếu tố mới nào khiến lực cầu gia tăng thì VN-Index có thể phải lùi về quanh 1.600 điểm để kéo các nhà đầu tư đang đứng ngoài tham gia vào thị trường, nhưng theo kịch bản này thì VN-Index cũng khó giảm quá sâu. Về kịch bản tích cực, các cổ phiếu Ngân hàng nhiều khả năng đang trong quá trình tạo đáy ngắn hạn, qua đó hỗ trợ VN-Index giữ nền giá và mở ra cơ hội thử thách đỉnh cũ trong thời gian tới."

