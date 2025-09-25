Vai trò dẫn dắt của cố vấn tài chính trong môi trường đầu tư nhiều biến số

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động song cũng mở ra nhiều cơ hội, do đó giới chuyên gia cho rằng thị trường tài chính Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam với đặc thù 85% giao dịch thuộc về các nhà đầu tư cá nhân, nhu cầu nâng cao dân trí tài chính và năng lực đầu tư đã trở thành yếu tố then chốt cho sự phát triển lành mạnh và bền vững. Chính vì lẽ đó, vai trò của đội ngũ cố vấn tài chính và quản lý tài sản ngày càng trở nên quan trọng, giúp nhà đầu tư định hướng trong môi trường nhiều biến số.

Trước yêu cầu đó, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba - năm 2025 (VWAS 2025) diễn ra ngày 25/9 dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, đã chọn chủ đề "Kỷ nguyên mới, sức bật mới."

Đột phá thể chế, vươn tầm quốc tế

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh diễn đàn năm nay tổ chức trong một cái bối cảnh kinh tế thế giới đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức về căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị, bất ổn chính trị ở một số quốc gia và khu vực kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến cái triển vọng phát triển kinh tế, lạm phát và đặc biệt là môi trường đầu tư kinh doanh toàn cầu.

Thêm vào đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng lưu ý thị trường tài chính tiền tệ quốc tế đang biến động khó lường, buộc nhiều nền kinh tế lớn phải điều chỉnh chính sách tiền tệ và tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng. Trong "kỷ nguyên biến động" đó, Việt Nam đang ghi dấu ấn một cách mạnh mẽ - năm 2025 đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Sau những nỗ lực phục hồi và phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình và đặc biệt là có những thay đổi rất lớn với hàng loạt cải cách, định hướng mang tính chiến lược được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo và thực hiện trong thời gian gần đây. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng khoảng 8,3-8,5% trong năm 2025 với chính sách tài khóa và tiền tệ được điều hành linh hoạt, mở rộng nhằm hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế.

Theo Thứ trưởng, thị trường tài chính đang chứng kiến những bước chuyển mình quan trọng với hàng loạt đột phá về thể chế. Theo đó, thị trường chứng khoán đang đứng trước ngưỡng cửa được nâng hạng, tài sản mã hóa cũng bắt đầu được pháp lý hóa.

Đặc biệt, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về thành lập trung tâm tài chính quốc tế. Việt Nam sẽ hình thành một trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, phấn đấu được hình thành và vận hành vào cuối năm nay. Đây là hành lang pháp lý rất quan trọng để quốc gia tham gia vào thị trường trung tâm tài chính ở khu vực và thế giới.

“Bên cạnh các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội và việc phát triển các sàn giao dịch hàng hóa, kim loại, sản phẩm Fintech, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng cứng và mềm (giao thông, viễn thông, logistics…). Mục tiêu lớn nhất là kết nối sâu rộng mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành điểm hấp dẫn trên ‘bản đồ’ tài chính quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn nhận rằng sẽ có những thách thức không nhỏ về quản lý rủi ro và ổn định hệ thống. Điều này đòi hỏi phải tiếp cận một cái tư duy kỹ trị và một tầm nhìn rất là dài hạn," Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ.

Cố vấn Tài chính dẫn lối đầu tư

Với 85% giao dịch thị trường chứng khoán thuộc về nhà đầu tư cá nhân, vai trò của đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp là không thể phủ nhận. Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng cộng đồng cố vấn tài chính sẽ là cầu nối để giúp các nhà đầu tư nhận diện các biến số quan trọng, xây dựng các danh mục tài sản phù hợp và quản trị rủi ro hiệu quả. Bên cạnh đó, bà tin rằng sự tư vấn kịp thời và đúng đắn sẽ giúp nhà đầu tư biến thách thức thành cơ hội, rủi ro thành bệ đỡ cho thành công. Sự hiện diện của các cố vấn, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư mà còn "tạo niềm tin và sự ổn định cho cả hệ thống tài chính."

Theo báo cáo của Knight Frank Wealth Report 2025. trong bối cảnh toàn cầu, dịch vụ quản lý tài sản đã phát triển mạnh mẽ với tài sản được quản lý (AuM) đạt mức kỷ lục 128.000 tỷ USD vào năm 2024 (theo BCG). Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này với khoảng 5.459 người Việt sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu nhập người dân, nhu cầu về cố vấn tài chính chuyên nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao.

Diễn đàn VWAS 2025 đã mang đến hai phiên thảo luận với những nội dung “nóng” đang được các nhà đầu tư quan tâm. (Ảnh: Vietnam+)

Trước yêu cầu đó, Diễn đàn VWAS 2025 đã mang đến hai phiên thảo luận với những nội dung “nóng” đang được các nhà đầu tư quan tâm.

Phiên thứ nhất, “Thị trường cổ phiếu trước vận hội mới” thảo luận về triển vọng nhóm cổ phiếu chủ lực và ngành hấp dẫn trong bối cảnh thị trường biến động.

Phiên thứ hai, “Điểm đột phá thị trường bất động sản và tài sản mã hóa Việt Nam” đã chỉ ra những chính sách và xu hướng mới cùng triển vọng của hai thị trường tiềm năng này.

Bên cạnh đó, Diễn đàn năm nay đã vinh danh các tổ chức/doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển dịch vụ tài chính. Đối với Vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025, Hội đồng đã đánh giá 816 doanh nghiệp so với 304 doanh nghiệp năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính của Meey Group, giới thiệu về lĩnh vực đầu tư tài chính Proptech (Property Technology) mới mẻ. Cụ thể, công ty đã xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm công nghệ toàn diện với hàng triệu người dùng. Sản phẩm Meey Group đang giải quyết bài toán "thông tin bất cân xứng" nghiêm trọng trên thị trường bất động sản thông qua ba trụ cột: Meey Map (số hóa dữ liệu quy hoạch, pháp lý), Meey Value (công cụ định giá dựa trên AI và Big Data) và MEY Network (nền tảng mã hóa tài sản).

Ông Tài khẳng định: "Điểm khác biệt then chốt là bên cạnh cung cấp dữ liệu, Meey Group đang xây dựng một hạ tầng số cốt lõi cho thị trường bất động sản, để mọi nhà đầu tư (từ cá nhân, doanh nghiệp đến tổ chức tài chính) đều có thể tin tưởng."

Đại diện Vietcombank cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển hệ sinh thái số toàn diện của ngân hàng, đây là yếu tố then chốt để mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng và duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Hệ sinh thái này tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác và đảm bảo an toàn, bảo mật. Trong đó, Vietcombank đã xây dựng một hệ sinh thái thanh toán hiện đại với QR Pay, VietQR Pay, thanh toán xuyên biên giới, tích hợp các công nghệ mới như Google Pay, Apple Pay và đa dạng dịch vụ. Việc mở rộng mạng lưới kết nối với hơn 50 trung gian thanh toán và Fintech lớn đã tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín,đã giúp Vietcombank thành "người đồng hành cùng cuộc sống của khách hàng như một trợ lý tài chính đắc lực."

Tương tự, đại diện Eximbank cho biết ngân hàng đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, ngân hàng triển khai AI và GenAI (Copilot Microsoft 365, Voice Biometrics, Voicebot) để tăng hiệu suất làm việc và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, chính xác hơn.

Đại diện của Eximbank cũng chia sẻ ngân hàng đã tự động hóa bằng RPA cho gần 20 quy trình trọng yếu, đưa các ứng dụng quan trọng lên nền tảng điện toán đám mây, và đầu tư mạnh vào các hệ thống nền tảng cốt lõi (như Core Banking, LOS/BPM, CRM/ESale+, Datawarehouse, ECM và E-Office). Những sáng kiến này không chỉ hiện đại hóa hoạt động mà còn tạo nền tảng vững chắc cho Eximbank trong kỷ nguyên ngân hàng số.

Diễn đàn năm nay đã vinh danh các tổ chức/doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển dịch vụ tài chính.(Ảnh:Vietnam+)

Tại Diễn đàn, Hội đồng bình chọn công bố 6 hạng mục Vinh danh bao gồm: - Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu (Priority services of the year) - Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu (Brokerage award of the year) - Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu (Asset management award of the year) -Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu (Digitalization of the year) - Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo tiêu biểu (Personal finance innovation of the year) - Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất (Best Financial Protection Insurance Award).