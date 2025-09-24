Chứng khoán Trung Quốc “tỏa sáng” nhờ cổ phiếu Alibaba

Chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên chiều 24/9, khi đà tăng vọt của cổ phiếu công nghệ Trung Quốc không đủ sức lan tỏa ra toàn khu vực.

Tâm lý thị trường chung vẫn chịu áp lực sau một phiên sụt giảm tại Phố Wall do lo ngại về mức định giá cao và những thông điệp trái chiều từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhờ sức bật từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng điểm mạnh.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 0,8% lên 3,853.64 điểm, còn chỉ số Hang Seng giao dịch tại Hong Kong tăng 1,4% lên 26.518,65 điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ở Tokyo cũng tăng 0,3% lên 45.630,31 điểm.

Các thị trường Jakarta, Bangkok và Wellington cùng đi lên, nhưng Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc và Manila lại chìm trong sắc đỏ.

Điểm sáng của khu vực châu Á trong phiên này là nhóm cổ phiếu công nghệ Trung Quốc. Theo đó, cổ phiếu của “ông lớn” thương mại điện tử Alibaba đã tăng vọt hơn 9% sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Eddie Wu công bố kế hoạch đẩy mạnh chi tiêu vào trí tuệ nhân tạo (AI) thêm khoảng 53 tỷ USD.

Đà tăng này cũng lan tỏa sang các cổ phiếu công nghệ khác niêm yết tại Hong Kong như Tencent, JD.com và Meituan.Tuy nhiên, tâm lý lạc quan này bị kìm hãm bởi sự bất ổn xung quanh chính sách lãi suất của Fed.

Dù thị trường đã kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay, những bình luận gần đây từ các quan chức chủ chốt đã gây ra nhiều bất an.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo về một con đường "không thể không có rủi ro."

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá mạnh có thể khiến cuộc chiến chống lạm phát dở dang, trong khi thắt chặt quá lâu lại có thể làm suy yếu thị trường lao động.

Các quan chức khác của Fed lại đưa ra những quan điểm trái ngược. Thống đốc Michelle Bowman kêu gọi cắt giảm lãi suất quyết liệt để đối phó với thị trường lao động đang xấu đi, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta và Chicago lại cảnh báo về nguy cơ lạm phát gia tăng.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi việc công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, vốn là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có thêm manh mối về triển vọng lãi suất sắp tới.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, chỉ số VN-Index tăng 22,20 điểm (1,36%) lên 1.657,46 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,27 điểm (1,56%) lên 277,28 điểm./.

