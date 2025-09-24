Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều ngoạn mục trong phiên chiều 24/9

Sau buổi sáng ảm đạm với sắc đỏ bao trùm, thị trường chứng khoán chiều 24/9 đã đảo chiều ngoạn mục, mang lại nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư.

Chốt phiên, VN-Index tăng 22,2 điểm lên 1.657,46 điểm. Thanh khoản đạt hơn 998 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 27.124,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 231 mã tăng, 88 mã giảm và 51 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 4,27 điểm lên 277,28 điểm, với hơn 94,2 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị gần 2.254 tỷ đồng; có 95 mã tăng, 58 mã giảm và 57 mã đứng giá. Ngược lại, UPCOM-Index giảm 0,37 điểm xuống 109,65 điểm, khối lượng giao dịch hơn 33,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 466,3 tỷ đồng; ghi nhận 148 mã tăng, 87 mã giảm và 91 mã đứng giá.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục đến từ nhóm ngân hàng, trong đó VPB, TCB, HDB và VCB đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index. Đáng chú ý, HDB tăng kịch trần. Chiều ngược lại, VHM, VIC, BMP và SJS vẫn chịu áp lực bán kìm hãm mức tăng của chỉ số.

Rổ VN30 gần như phủ xanh với 27 mã tăng, chỉ 2 mã giảm và 1 mã đứng tham chiếu. Ngoài nhóm ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, viễn thông và nguyên vật liệu cũng đồng loạt khởi sắc.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Trên HOSE, giá trị bán ròng hơn 1.524 tỷ đồng, tập trung tại VHM (245,47 tỷ đồng), SSI (198,34 tỷ đồng), VPB (123,54 tỷ đồng) và VCI (104,74 tỷ đồng). Trên HNX, khối này bán ròng hơn 42 tỷ đồng, chủ yếu ở IDC (49,3 tỷ đồng), PVS (20,19 tỷ đồng), HUT (9,23 tỷ đồng) và NTP (9,22 tỷ đồng).

Kết phiên 24/9, thị trường chứng khoán ghi nhận sự đảo chiều ấn tượng khi VN-Index bật tăng hơn 22 điểm, sắc xanh áp đảo trên nhiều nhóm ngành.

Nhóm ngân hàng, chứng khoán cùng các cổ phiếu dầu khí, viễn thông, nguyên vật liệu trở thành động lực chính giúp thị trường thoát khỏi trạng thái ảm đạm buổi sáng.

Dù vậy, giao dịch của khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng tạo nên sự phân hóa nhất định trong bức tranh chung của thị trường./.

Chứng khoán trở lại trạng thái “lình xình” ở phiên giao dịch ngày 23/9 Chốt phiên giao dịch ngày 23/9, VN-Index tăng 0,81 điểm lên 1.635,26 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 797,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 23.232,7 tỷ đồng.