Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán New York

Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, nữ tỷ phú Việt Nam, đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau sự kiện lịch sử tại Seattle, nơi Vietjet tiếp nhận chiếc Boeing 737 đầu tiên trong hợp đồng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD - đơn hàng hàng không lớn nhất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong sự đón tiếp trọng thị của bà Lynn Martin, Chủ tịch NYSE, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam trong 30 năm qua, với các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, trong đó có Vietjet và HDBank.

Bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu, hiện diện tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới ở New York, mở rộng kênh huy động vốn quốc tế và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hiện NYSE đang quản lý khoảng 2.400 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hóa gần 29 nghìn tỷ USD.

Bà Lynn Martin, nữ Chủ tịch thứ hai trong lịch sử hơn 300 năm hoạt động của NYSE, chia sẻ về những bước phát triển của thị trường chứng khoán New York hơn 300 năm qua và khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vietjet và HDBank, khi tìm kiếm cơ hội tại thị trường vốn New York.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ sớm bay tới nước Mỹ và rất hào hứng tìm hiểu cơ hội huy động vốn tại thị trường vốn New York - sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là khát vọng của Vietjet và HDBank, mà còn là ước mơ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn hội nhập toàn cầu.”

Hiện Vietjet và HDBank đều thuộc nhóm cổ phiếu VN30, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với tầm nhìn toàn cầu và chiến lược phát triển bền vững, việc học hỏi và tiến tới huy động vốn tại NYSE - biểu tượng quyền lực của tài chính thế giới - là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Vietjet cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo thêm dấu ấn cho một ngày đặc biệt.

Chuyến thăm NYSE không chỉ mở ra cơ hội mới cho Vietjet, HDBank và các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa./.

