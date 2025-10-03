Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới bất chấp chính phủ tiếp tục đóng cửa

Thị trường chứng khoán Phố Wall lại một lần nữa kết thúc phiên giao dịch ở các mức kỷ lục mới, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 2 đóng cửa vì vấn đề ngân sách.

Tổng thống Donald Trump đã ra tín hiệu về kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngân sách đi vào bế tắc.

Một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 (giờ địa phương) về một nghị quyết đã được Hạ viện thông qua nhằm duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ ở mức hiện tại cho đến ngày 21/11.

Theo sau một ngày tăng điểm trên các sàn giao dịch hàng đầu ở châu Âu và châu Á, chứng khoán Mỹ có lúc đã giảm xuống vùng âm. Tuy nhiên, cả ba chỉ số chính đều kết thúc ngày 2/10 trong sắc xanh và lập kỷ lục mới.

Cụ thể, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 46.519,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0,1% lên 6.715,35 điểm khi đóng cửa, còn chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,4% đạt 22.844,05 điểm.

Trước đó, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng đã kết thúc phiên 1/10 ở các mức kỷ lục, một phần do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Chuyên gia Sam Stovall của công ty nghiên cứu thị trường CFRA Research nhận định rằng các nhà đầu tư không thực sự kỳ vọng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ sớm kết thúc.

Trong trường hợp đó, Fed có thể phải tiếp cận chính sách tiền tệ theo hướng thận trọng hơn, đồng nghĩa với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10.Tại châu Âu, tình hình có phần trái chiều hơn.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,2% xuống 9.427,73 điểm khi đóng cửa. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1,1% lên 8.056,63 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tiến 1,3% lên 24.422,56 điểm.

Những hào hứng liên quan tới cổ phiếu công nghệ tại châu Á trong phiên 2/10 đã lan sang châu Âu, sau khi các công ty chip lớn nhất của Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix đạt thỏa thuận về cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho dự án Stargate của OpenAI.

Nhóm cổ phiếu công nghệ của châu Âu đều đi lên, với cổ phiếu của ASML tăng 4,5% còn cổ phiếu STMicroelectronics cùng Schneider Electric đều tiến hơn 2%.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, chỉ số VN-Index giảm 12,34 điểm (0,74%) xuống 1.652,71 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,67 điểm (1,34%) xuống 269,55 điểm./.

