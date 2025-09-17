Chứng khoán Mỹ mất đà tăng trước khả năng Fed cắt giảm lãi suất

Ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall chốt phiên giao dịch đầy biến động 16/9 giảm điểm, do tâm lý thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chỉ số Dow Jones mất 125,55 điểm, tương đương 0,27%, xuống 45.757,9 điểm, chỉ số S&P 500 mất 8,52 điểm, tương đương 0,13%, xuống 6.606,76 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 14,79 điểm, tương đương 0,07%, xuống 22.333,96 điểm.

Các nhà đầu tư gần như vẫn đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sau cuộc họp kéo dài hai ngày 16-17/9, khi nhiều số liệu kinh tế gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu đi.

Số liệu công bố ngày 16/9 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8/2025, nhưng điều đó không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, nhà chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, Ross Mayfield, nhận định bất kỳ số liệu kinh tế khả quan nào cũng sẽ củng cố khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể tiếp thêm động lực cho Chủ tịch Fed Jerome Powell thể hiện quan điểm ủng hộ việc thắt chặt chính sách mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Các nhà đầu tư cũng bỏ qua thông tin Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cố vấn kinh tế Nhà Trắng Stephen Miran vào Hội đồng thống đốc Fed và Tòa phúc thẩm đã bác bỏ đề nghị sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook của Tổng thống Donald Trump.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã chốt phiên 15/9 cao kỷ lục, sau khi đạt kỷ lục trong ngày trong nhiều phiên giao dịch. Ba chỉ số chính đã tăng điểm trong tháng 9/2025, một tháng thường được coi là ảm đạm đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 16/9, VN-Index giảm 4 điểm (0,24%) xuống 1.680,9 điểm. HNX-Index giảm 1,71 điểm (0,61%) xuống 278,98 điểm./.

