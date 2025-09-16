Việt Nam có nhiều cải cách đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell

Sáng 15/9 (theo giờ địa phương), tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao hợp tác của LSE và FTSE Russell (một trong những công ty quan trọng thuộc sở hữu thuộc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London) với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời, cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Đến nay, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của Tổ chức FTSE. Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như: việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự cảm ơn tới LSE và bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc LSE; Tổ chức xếp hạng FTSE Russell và ông David Sol, Giám đốc Khối Chính sách và quản trị toàn cầu của FTSE Russell cùng các đồng nghiệp đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc cải cách thị trường, cải thiện các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Thông tin về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Tăng trưởng GDP quý 2 năm 2025 đạt đạt 7,96% và Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 8,3-8,5%; thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, đạt 598 tỷ USD.

Về thị trường chứng khoán, đến cuối tháng 8/2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Tổng Giám đốc LSE, bà Julia Hoggett cũng đã dành thời gian chia sẻ về hoạt động của LSE; đồng thời, trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán như: Hợp tác giữa FTSE Russell và Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell… Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới.

Cụ thể, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu; đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính-chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

“Với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng.

Bà Julia Hoggett cho biết, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. “Sự hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển trong thời gian tới,” bà Julia Hoggett tin tưởng và kỳ vọng.

Việc cải cách, đổi mới là không ngừng, cuối buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đều thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều phương diện, từ đó, hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó những nỗ cải cách hiệu quả của Việt Nam thời gian qua về nâng hạng được FTSE Russell ghi nhận cũng là góp phần cho mục tiêu đó.

Cũng trong chương trình làm việc, tại trụ sở LSE, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng; Đại sứ Đỗ Minh Hùng; Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; Tổng Giám đốc LSE Julia Hoggett; Giám đốc Chính sách Toàn cầu FTSE David Sol, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thông tin thêm, trong chuyến công tác này, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đại diện là bà Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cũng sẽ có buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell tại đây để trao đổi các vấn đề về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào phiên làm việc sáng 16/9 (giờ địa phương) để thông tin tới các nhà đầu tư tại thị trường tài chính London về thị trường tài chính Việt Nam một cách đầy đủ nhất./.

Thị trường chứng khoán khởi sắc, VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm Chốt phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 17,64 điểm, đạt 1.684,9 điểm; khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 1,24 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.634,3 tỷ đồng.