Thị trường chứng khoán khởi sắc, VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc với đà tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index tiến gần mốc tâm lý quan trọng.

Các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, công nghệ thông tin, viễn thông, thép và dịch vụ truyền thông cũng đều giữ được sắc xanh, tạo lực đỡ vững chắc cho thị trường trong phiên hôm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 17,64 điểm, đạt 1.684,9 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 1,24 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.634,3 tỷ đồng.

Toàn sàn có 238 mã tăng giá, 76 mã giảm giá và 58 mã đứng giá.HNX-Index cũng tăng 4,18 điểm lên 280,69 điểm với khối lượng giao dịch hơn 181 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 3.871,8 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 107 mã tăng giá, 67 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,37 điểm lên 110,46 điểm với hơn 55 triệu cổ phiếu được khớp, giá trị giao dịch 921,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 167 mã tăng, 86 mã giảm và 97 mã đứng giá.

Đà tăng của thị trường được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 có 22 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Các nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí, bán lẻ, công nghệ thông tin, viễn thông và thép đều giữ được sắc xanh trong phiên.

Trong nhóm ngành, cổ phiếu dịch vụ truyền thông ghi nhận đà tăng mạnh nhất với VGI tăng 2,97%, FOX tăng 1,52%, CTR tăng 3,82% và YEG tăng 1,78%. Ngành công nghiệp và năng lượng cũng nối tiếp đà phục hồi.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE, khối này bán ròng hơn 1.318 tỷ đồng, tập trung vào FPT (622,59 tỷ đồng), HPG (178,13 tỷ đồng), STB (123,44 tỷ đồng) và SSI (119,22 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 53 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã SHS (67,58 tỷ đồng), IDC (26,9 tỷ đồng), MBS (19,41 tỷ đồng) và VFS (4,74 tỷ đồng).

Phiên tăng hôm nay tiếp tục củng cố xu hướng hồi phục của thị trường, khi lực cầu từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt duy trì sự tích cực, bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại./.