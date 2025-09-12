Sắc xanh lan tỏa, VN-Index tiến sát 1.670 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/9

Phiên giao dịch ngày 12/9 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu thép, bất động sản và nhóm hưởng lợi từ đầu tư công trở thành tâm điểm.

Chốt phiên giao dịch 12/9, VN-Index tăng 9,51 điểm lên 1.667,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 34.173 tỷ đồng.

Toàn sàn có 252 mã tăng giá, 84 mã giảm và 40 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 2,33 điểm lên 276,51 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 92,9 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.301,6 tỷ đồng.

Toàn sàn ghi nhận 117 mã tăng, 50 mã giảm và 54 mã đứng giá.Trên UPCOM, chỉ số giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 110,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 69,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 764,7 tỷ đồng.

Toàn sàn có 224 mã tăng giá, 91 mã giảm và 124 mã đi ngang.Rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng và 12 mã giảm. Các mã tăng mạnh gồm MSN tăng 4,88%, VNM tăng 3,27%, HPG tăng 2,92%, GVR tăng 2,09%, VIC tăng 1,32%.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí, hóa chất, bán lẻ, viễn thông, ô tô và phụ tùng cũng đồng loạt khởi sắc.

Nhóm cổ phiếu thép duy trì đà tích cực; trong đó, KVC và POM đóng cửa sát trần, TVN tăng 3,7% lên 8.500 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã khác như HPG, HSG, PAS, NKG, TLH tăng 1-3%.

Cổ phiếu bất động sản hồi phục với loạt mã tăng 1-3% như SCR, TCH, DXG, DIG, NLG, VGC, QCG, HTN, KBC, CEO, PDR và HQC.

Nhóm hưởng lợi từ đầu tư công tiếp tục hút dòng tiền, nổi bật với KSB tăng trần lên 20.800 đồng/cổ phiếu, VCG tăng 4,7%, HHV tăng 4,1%, cùng LCG, C4G, PC1 và FCN duy trì sắc xanh.

Cổ phiếu chứng khoán giao dịch phân hóa: VUA tăng 9,4%, WSS tăng 4,1%, TVB tăng 2,8%, ABW tăng 1,8% cùng một số mã khác đi lên; trong khi BVS, PSI, SSI, VDS, BSI, MBS, DSE, APS giảm hơn 1%.

Mặc dù vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với hơn 1.100 tỷ đồng trên HOSE, tập trung các mã HPG, SSI, FPT. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 39 tỷ đồng, tập trung vào mã SHS, PVS, IDC, và VFS.

Diễn biến phiên 12/9 cho thấy dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tạo lực đỡ vững chắc và lan tỏa sắc xanh trên nhiều nhóm cổ phiếu./.

