VN-Index giảm sâu giữa bối cảnh nhiều thị trường thế giới lập kỷ lục

Phiên sáng 11/9, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng.

Ngay sau những phút đầu giao dịch khá dè dặt, áp lực chốt lời nhanh chóng lan rộng, tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, kéo VN-Index giảm sâu, lùi sát ngưỡng 1.600 điểm.

Trong hai phiên trước đó, VN-Index từng hồi phục nhẹ với sắc xanh, nhưng dòng tiền tham gia dè dặt, phản ánh đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn thay vì tín hiệu xác lập đáy bền vững.

Do đó, đà giảm trong sáng nay được giới phân tích đánh giá phù hợp với kịch bản kỹ thuật đã dự báo trước.

Một nhịp giảm mạnh ngay trong giờ giao dịch đầu tiên đã tạo áp lực lớn cho các nhà đầu tư sử dụng margin (vay giao dịch ký quỹ) cao, khiến rủi ro bị khuếch đại.

Tuy nhiên, khi thị trường vận động theo kịch bản giảm điểm đã được dự báo trước, mức độ lo ngại không quá nghiêm trọng. Vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút dòng tiền bắt đáy.

Quay lại diễn biến phiên sáng, sau khoảng 80 phút giao dịch trên HOSE, số mã giảm đã gấp hơn 6 lần số mã tăng, toàn bộ nhóm VN30 chuyển sắc đỏ, VN-Index "bốc hơi" gần 40 điểm, xuống sát mốc 1.600 điểm.

Đến cuối phiên sáng, thị trường thu hẹp đà giảm. VN-Index giảm 13,79 điểm xuống 1.629,47 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 719,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 19.896,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng, 261 mã giảm và 31 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 4,47 điểm xuống 270,13 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 74,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.692 tỷ đồng, với 30 mã tăng, 113 mã giảm và 45 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,29 điểm xuống 110,08 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 33,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 430,3 tỷ đồng, toàn sàn có 65 mã tăng, 126 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Rổ VN30 có tới 22 mã giảm giá và chỉ 8 mã tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ, trong khi các nhóm viễn thông và hóa chất mất hoàn toàn sắc xanh. Sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường, phản ánh áp lực chốt lời sau hai phiên hồi phục trước đó.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 thiết lập mức cao mới trong phiên 10/9, nhờ cổ phiếu Oracle tăng vọt 36% sau dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ mảng điện toán đám mây, hưởng lợi từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết thúc phiên tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 45.490,92 điểm; ngược lại, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,3% lên 6.532,04 điểm; Nasdaq Composite nhích gần 0,1% lên 21.886,06 điểm.

Oracle dự báo doanh thu mảng đám mây tăng 77% trong năm tài chính hiện tại, đạt 18 tỷ USD, và tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, lần lượt lên 32 tỷ, 73 tỷ, 114 tỷ và 144 tỷ USD. Đây là động lực chính giúp S&P 500 chinh phục đỉnh mới.

Tại châu Âu, diễn biến có phần phân hóa: chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,2% xuống 9.225,39 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,2% lên 7.761,32 điểm, trong khi DAX tại Frankfurt mất 0,4% xuống 23.632,95 điểm.

Tại Nhật Bản, chứng khoán lập kỷ lục trong phiên sáng 11/9, nhờ nhóm công nghệ và năng lượng tăng mạnh. Nikkei 225 tăng 363,06 điểm, tương đương 0,83%, lên mức cao lịch sử 44.200,73 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu SoftBank tăng gần 9% sau khi hưởng lợi từ đà tăng mạnh của Oracle trên Phố Wall.

Ngược lại, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) giảm 0,1%; trong đó, Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,8% xuống 25.983,91 điểm; Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,16% xuống 3.806,06 điểm.

Diễn biến giảm sâu của VN-Index trong sáng 11/9 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường trong nước, đặc biệt sau nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn trước đó.

Trong bối cảnh nhiều chỉ số lớn trên thế giới lập kỷ lục mới, chứng khoán Việt Nam lại đi ngược chiều với áp lực điều chỉnh mạnh, phản ánh sự khác biệt về dòng tiền và kỳ vọng nhà đầu tư./.

VN-Index phục hồi, nhóm ngân hàng và chứng khoán hưởng lợi từ sàn tài sản số Phiên 10/9, VN-Index tăng gần 6 điểm lên 1.643,26 điểm, trong khi Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng mang lại cơ hội cho ngân hàng và công ty chứng khoán.