Thị trường chứng khoán Mỹ “thăng hoa”

Trong phiên giao dịch ngày 15/9, thị trường chứng khoán Mỹ đã mở đầu tuần mới đầy hứng khởi khi cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt lập kỷ lục, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, tức ngân hàng trung ương) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần này.

Ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 15/9, chỉ số Dow Jones tăng 0,1% lên 45.883,45 điểm, dù có lúc giảm nhẹ trong phiên. S&P 500 tăng 0,5% lên 6.615,28 điểm, trong khi Nasdaq Composite cũng tăng 0,9% lên 22.348,75 điểm.

Đây là những mốc cao lịch sử mới của hai chỉ số chủ chốt này.

Sức bật đến từ kỳ vọng Fed sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào ngày 17/9.

Các nhà giao dịch đang dự đoán tới 96,1% về khả năng Fed hạ 25 điểm cơ bản, khi dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu.

Một số chuyên gia thậm chí dự đoán Fed có thể cân nhắc mức giảm 50 điểm cơ bản.

Bà Carol Schleif - Giám đốc đầu tư tại BMO Family Office - phân tích “Thị trường đang kỳ vọng một kịch bản ‘Goldilocks’: tăng trưởng vừa đủ, việc làm đủ yếu để Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, chứ không chỉ là động thái đơn lẻ.”

Không chỉ Fed, tâm lý thị trường còn được củng cố nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán kinh tế Mỹ-Trung tại Madrid (Tây Ban Nha), khi hai bên đạt được khung thỏa thuận liên quan tới nền tảng TikTok.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn tất vào ngày 19/9 tới.

Trên thị trường doanh nghiệp, hãng Tesla gây chú ý khi cổ phiếu tăng từ 3,6% đến 4,3% sau thông tin Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk đã chi gần 1 tỷ USD mua thêm cổ phần.

Cùng lúc, tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) lần đầu tiên chạm mốc 3.000 tỷ USD vốn hóa, kéo chỉ số dịch vụ truyền thông tăng 2,1%.

Ngược lại, Nvidia chịu áp lực sau khi Trung Quốc tuyên bố tiếp tục điều tra chống độc quyền, dù mức giảm đã được thu hẹp cuối phiên.

Tại châu Âu, thị trường có diễn biến trái chiều. Chỉ số FTSE 100 ở London (Anh) giảm chưa đến 0,1% xuống 9.277,03 điểm, trong khi CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,9% lên 7.896,93 điểm và DAX tại Frankfurt (Đức) nhích 0,2% lên 23.748,86 điểm./.

