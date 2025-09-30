Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi lên trong lúc đồng USD giảm giá

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/9, giữa lúc đồng USD giảm giá, khi giới đầu tư chuẩn bị cho kịch bản Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa - một diễn biến có thể khiến báo cáo việc làm tháng 9/2025 và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khác bị trì hoãn công bố trong tuần này.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, do đồng USD suy yếu và tâm lý lo ngại về những tác động tiềm ẩn từ khả năng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo hàng đầu của cả hai đảng tại Quốc hội vào cuối ngày 29/9 (giờ Mỹ) để thảo luận về việc gia hạn ngân sách. Nếu không đạt được thỏa thuận, Chính phủ sẽ phải đóng cửa từ ngày 1/10 - trùng với thời điểm Mỹ bắt đầu áp thuế mới đối với xe tải hạng nặng, thuốc có bản quyền và một số mặt hàng khác.

Diễn biến này giúp chỉ số MSCI All-World tăng 0,4%. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 tăng 0,2% và đang hướng tới mức tăng 1,1% trong tháng Chín, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,78 điểm (0,15%), lên 46.316,07 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,51 điểm (0,26%), lên 6.661,21 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 107,09 điểm (0,48%), lên 22.591,15 điểm.

Nicole Inui - Giám đốc chiến lược cổ phiếu khu vực châu Mỹ, và Alastair Pinder, chiến lược gia thị trường mới nổi của HSBC Global Investment Research, nhận định: “Trong 30 năm qua, Chính phủ Mỹ mới chỉ đóng cửa 5 lần vì lý do ngân sách. Lần dài nhất kéo dài 34 ngày dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Khi đó, chỉ số S&P 500 ban đầu giảm 2,1% rồi sau đó hồi phục."

Tuy nhiên, một đợt đóng cửa kéo dài có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không có được đầy đủ số liệu kinh tế khi tiến hành họp vào ngày 29/10. Điều này có thể làm giảm nhẹ khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 10, dù chỉ ở mức rất nhỏ.

Các chuyên gia của BofA ước tính việc chính phủ đóng cửa sẽ chỉ làm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế mỗi tuần, đồng thời lưu ý rằng tác động đối với thị trường tài chính trong quá khứ nhìn chung là không đáng kể. Tuy nhiên, họ cảnh báo nếu Chính phủ tận dụng việc đóng cửa để sa thải nhân viên một cách vĩnh viễn, tác động tiêu cực đến thị trường lao động và niềm tin tiêu dùng có thể lớn hơn nhiều.

Giới phân tích cho rằng dòng tiền mua vào cho quý mới sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường cổ phiếu, vốn thường có diễn biến tích cực trong quý 4.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,46 điểm phần trăm, xuống còn 4,1406%, sau khi bị áp lực trong tuần trước bởi loạt số liệu kinh tế tích cực khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed.

Tuần này, thị trường cũng sẽ theo dõi phát biểu của hàng loạt quan chức ngân hàng trung ương, trong đó có ít nhất 5 quan chức từ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Chỉ số USD giảm 0,22% xuống 97,91 điểm sau khi hưởng lợi từ các số liệu kinh tế khả quan trong tuần trước. Chiến lược gia Lee Hardman của MUFG dự báo đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu về cuối năm dựa trên giả định rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm hai lần nữa, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, VN-Index tăng 5,78 điểm (0,35%) lên 1.666,48 điểm, còn HNX-Index giảm 0,91 điểm (0,33%) xuống 275,15 điểm./.

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng chạm mức cao kỷ lục Nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.