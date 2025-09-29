Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng chạm mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch sáng 29/9, tại châu Á, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vào lúc 9 giờ 51 phút, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.789,39 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.798,32 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 0,3% lên 3.818,30 USD.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,2%, khiến vàng (vốn được định giá bằng USD) trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ mới đây cho biết Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) đã tăng 0,3% trong tháng Tám, cao hơn với mức tăng 0,2% của tháng Bảy và khớp với ước tính của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định rằng số liệu lạm phát ôn hòa trên của Mỹ đã củng cố niềm tin cho thị trường rằng Fed sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Ông cho biết tâm lý thị trường đang rất lạc quan và giá vàng có thể sẽ thử nghiệm lại một mức cao kỷ lục khác trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng 90% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10, và khoảng 65% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 46,47 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 2,6% lên 1.608,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 29/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134-136 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC trong nước tăng mạnh, giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng Giá vàng trong nước cùng đi lên phiên sáng 29/9, trong đó thương hiệu SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn cũng cộng thêm từ 200.000-500.000 đồng/lượng.