Giá vàng thế giới khép lại tuần qua tăng khoảng 2,5%

Giá vàng thế giới tăng trong phiên cuối tuần 26/9 sau khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố đúng như dự kiến, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 3.778,62 USD/ounce vào lúc 0 giờ 30 phút sáng 27/9 (theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức kỷ lục 3.790,82 USD/ounce vào đầu tuần.

Trong hai phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới đã liên tiếp lập đỉnh. Giá kim loại quý này tăng 1,7% lên mức cao kỷ lục mới là 3.747,08 USD/ounce trong phiên 22/9, nhờ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị.

Giá vàng tiếp tục tăng, chạm mức đỉnh 3.790,82 USD/ounce trong phiên 23/9, khi dòng vốn vẫn đang tìm đến kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Fed sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất.Tuy nhiên, chịu sức ép từ đồng USD, giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục trong phiên 24/9, khi giảm 0,8% xuống 3.734,58 USD/ounce.

Giá vàng thu hẹp đà tăng trong phiên 25/9, sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình các động thái lãi suất tiếp theo của Fed. Giá vàng tăng 0,1% lên 3.739,42 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng tới 0,6% trong phiên.

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho rằng, với số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8/2025 đúng như dự kiến, dù chi tiêu tiêu dùng tăng vượt dự báo, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thận trọng tại cuộc họp tháng 10 tới.

Dữ liệu cho thấy chỉ số PCE của Mỹ trong tháng 8/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự kiến của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters. Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,6%, vượt so với dự kiến tăng 0,5%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10/2025 và 65% khả năng sẽ cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12/2025. Trong khi đó, vàng, một kênh trú ẩn an toàn truyền thống, thường được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp hơn.

Thị trường cũng theo dõi các phát biểu của Chủ tịch Fed tại Richmond, Thomas Barkin và Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman vào cuối ngày 27/9 để đánh giá về lập trường chính sách của Fed.

Về chính sách thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố vòng thuế quan mới đối với dược phẩm, xe tải và đồ nội thất nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/10.

Thuế quan đã trở thành công cụ chính sách đặc trưng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, với mức thuế từ 10% đến 50% đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại và nhiều loại sản phẩm cụ thể. Động thái này đang làm gia tăng bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu và khiến doanh nghiệp khó đưa ra quyết định đầu tư./.

