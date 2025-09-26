Kinh tế

Kinh doanh

Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Giá vàng SJC trong nước sáng 26/9 giữ nguyên, giao dịch quanh 134,5 triệu đồng mỗi lượng trong khi thị trường thế giới tăng nhẹ còn tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng.

Hạnh Dung
Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên sáng nay (26/9) giá vàng miếng SJC trong nước không biến động, hiện giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 132-134,5 triệu đồng/lượng, cùng đi ngang.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 129-132 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng không đổi so với chốt phiên trước.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.741 USD/ounce, tăng 1 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 119,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.194 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 3 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.453 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.183-26.453 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 3 đồng, hiện giao dịch từ 26.226-26.453 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.190-26.453 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
#giá vàng SJC #vàng trong nước #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng sáng 26/9 #giá vàng hôm nay
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút đông đảo người dân An Giang đến tham quan. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Khai mạc diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 là sự kiện quan trọng để Chương trình OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung bước sang một giai đoạn mới.

Vì sao 3 doanh nghiệp vàng bị xử phạt?

Vì sao 3 doanh nghiệp vàng bị xử phạt?

Không chỉ dừng lại ở mức xử phạt mỗi công ty 200 triệu đồng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chỉ rõ hành vi vi phạm của 3 công ty kinh doanh vàng (SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu).