Hai thương hiệu vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Mở cửa phiên sáng nay (26/9) giá vàng miếng SJC trong nước không biến động, hiện giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 132-134,5 triệu đồng/lượng, cùng đi ngang.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 129-132 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cũng không đổi so với chốt phiên trước.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.741 USD/ounce, tăng 1 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 119,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.194 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 3 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.453 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.183-26.453 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 3 đồng, hiện giao dịch từ 26.226-26.453 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.190-26.453 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng thế nào sau số liệu việc làm tích cực của Mỹ? Vào lúc 0 giờ 41 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.739,42 USD/ounce giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.739,42 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng tới 0,6% trong phiên.