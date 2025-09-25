Giá vàng chiều 25/9: Thị trường ổn định, chờ số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ

Giá vàng ổn định trong phiên 25/9 tại châu Á, khi đồng USD xuống giá nhẹ, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để có thêm cơ sở nhận định về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.739,22 USD/ounce vào lúc 12 giờ 57 phút ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 12/2025 của Mỹ không đổi ở mức 3.769,6 USD/ounce.

Trong phiên này, chỉ số USD giảm 0,1%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác.

Giá vàng, tài sản trú ẩn an toàn thường tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp, đã đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce trong phiên 23/9.

Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại mạng tin tức tài chính Tastylive, Ilya Spivak, cho rằng việc giá vàng tăng có thể phản ánh kỳ vọng Fed sẽ làm "nóng" nền kinh tế Mỹ khi chú trọng hơn vào thị trường lao động. Giá vàng sau khi vượt ngưỡng 3.790 USD/ounce có thể chạm mức 3.870-3.875 USD/ounce, tiếp theo là 4.000 USD/ounce.

Ngày 24/9, Chủ tịch chi nhánh Fed tại San Francisco, Mary Daly, cho biết "hoàn toàn ủng hộ" quyết định cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần trước và dự kiến sẽ có thêm các đợt cắt giảm trong tương lai.

Các nhà đầu tư đang chờ báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8/2025, số liệu lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi, vào ngày 26/9.

Theo khảo sát của Reuters, PCE tháng 8/2025 được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước đó và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc công ty kinh doanh kim loại quý GoldSilver Central, Brian Lan, không cho rằng số liệu lạm phát sẽ tác động đáng kể đến giá vàng, trừ phi ở mức rất cao.

Số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày 25/9, có thể cho thấy rõ hơn về tình hình thị trường lao động nước này.

Thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, vào tháng 10 và tháng 12.

Tại Việt Nam, chiều 25/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

