Chịu sức ép từ đồng USD, giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục

Trong phiên 24/9, đồng USD mạnh lên đã đẩy vàng lùi khỏi mức giá cao kỷ lục đạt được trong phiên trước.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế sẽ được công bố vào cuối tuần này để có thêm manh mối về đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 3.734,58 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce vào ngày 23/9.

Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 1,2%, còn 3.768,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng khoảng 0,6%, khiến vàng (được định giá bằng USD) trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng lên cao hơn, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Phillip Streible, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty Blue Line Futures, cho rằng thị trường vàng vẫn đang xem xét những bình luận từ Fed một ngày trước đó cũng như căng thẳng địa chính trị với Nga. Ông cũng nhận định thị trường đang có tâm lý hơi thận trọng trước khi Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 23/9 đã không đưa ra manh mối mới nào về đường hướng lãi suất trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng Fed phải cân bằng một cách cẩn trọng giữa rủi ro lạm phát dai dẳng và nguy cơ thị trường việc làm suy yếu.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, một đợt vào tháng 10 với xác suất 94% và một đợt nữa vào tháng 12 với xác suất 77%.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 25/9 và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ vào ngày 26/9, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Phiên này, vàng vẫn được nâng đỡ phần nào từ các diễn biến địa chính trị.

Quân đội Ukraine ngày 24/9 cho biết đã tấn công hai trạm bơm dầu qua đêm tại vùng Volgograd của Nga. Vàng, vốn được coi là một tài sản trú ẩn an toàn, trở nên hấp dẫn hơn trong các giai đoạn bất ổn về địa chính trị và kinh tế.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 43,84 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.468,44 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 24/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,10-135,10 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra)./.

