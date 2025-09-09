Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt qua mốc 3.600 USD

Giá vàng thế giới lần đầu tiên tăng vọt qua mốc 3.600 USD/ounce trong phiên ngày 8/9, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh dữ liệu việc làm yếu của Mỹ củng cố thêm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Vào lúc 1 giờ 26 phút ngày 9/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 3.634,25 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục mới là 3.646,29 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,7% lên mức 3.677,40 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định giá vàng có thể nới rộng đà tăng lên ngưỡng 3.700-3.730 USD/ounce trong ngắn hạn, và bất kỳ đợt điều chỉnh giảm tạm thời nào cũng có thể được xem là cơ hội để mua vào.

Ông Grant cho rằng việc thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu và kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến đầu năm 2026 có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ bền vững cho giá vàng.

Báo cáo việc làm công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 8/2025.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự báo có 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9/2025, và khoảng 12% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất ở mức lớn hơn là 0,50 điểm phần trăm. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 37%, trong khi mức tăng trong cả năm 2024 là 27%. Đà tăng này được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, hoạt động tích lũy mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, xu hướng chính sách tiền tệ ôn hòa và tình hình bất ổn toàn cầu gia tăng.

Theo dữ liệu chính thức công bố cuối tuần qua, tháng 8 là tháng thứ 10 liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) bổ sung vàng vào kho dự trữ.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Điều này có lợi cho vàng vì lợi suất trái phiếu thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 10/9 và dữ liệu giá tiêu dùng vào ngày 11/9 để có thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch ngoại hối City Index và FOREX.com, cho rằng nếu các dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục cho thấy sự suy yếu, thì đà tăng giá của vàng sẽ tiếp diễn do cả đồng USD và lợi suất trái phiếu đều giảm sâu hơn.

Ngược lại, ông Razaqzada nói thêm rằng nếu dữ liệu của Mỹ cho thấy sự phục hồi bất ngờ trong những tuần tới, thì điều đó có thể khiến giá vàng điều chỉnh giảm từ các mức cao hiện tại.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 41,29 USD/ounce, có thời điểm trong phiên đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 9/2011. Giá bạch kim tăng 0,6% lên 1.381,49 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 9/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,10-135,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Trung Quốc tăng mua vàng dự trữ, bất chấp giá đã vượt 3.500 USD/ounce Từ tháng 11/2024 đến nay, Trung Quốc đã mua thêm 1,22 triệu ounce vàng, bất chấp xu hướng chậm lại từ nhiều ngân hàng trung ương khác.