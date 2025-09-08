Giá vàng châu Á gần mức đỉnh mới trước dự đoán Fed hạ lãi suất

Đầu phiên 8/9, giá vàng tại châu Á được giao dịch gần mức cao kỷ lục của phiên trước, khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tại Singapore, vào lúc 5 giờ 52 sáng 8/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.592,91 USD/ounce. Như vậy, giá vàng chỉ cách mức đỉnh gần nhất là gần 3.600 USD/ounce chưa đến 10 USD, sau khi đã tăng tới 1,5% vào cuối phiên trước.

Trước đó, một báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ cho thấy tốc độ tuyển dụng đã chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này đã khiến thị trường gia tăng dự báo về việc cắt giảm lãi suất. Chi phí đi vay thấp hơn có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, vốn là một tài sản không mang lại lãi suất.

Kim loại quý này cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tương lai của ngân hàng trung ương Mỹ.

Việc Tổng thống Donald Trump gia tăng các chỉ trích nhắm vào Fed đã làm gia tăng lo ngại về sự độc lập của cơ quan này. Ông Trump đã tuyên bố sẽ sớm giành được thế đa số tại ngân hàng trung ương và sẽ hạ lãi suất.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi một phán quyết quan trọng về việc liệu ông Trump có cơ sở pháp lý hợp pháp để miễn nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook hay không.

Theo các chuyên gia tại Goldman Sachs, giá vàng có thể chạm mốc gần 5.000 USD/ounce nếu Fed không còn giữ được sự độc lập. Khi đó, giới đầu tư sẽ mất niềm tin vào trái phiếu chính phủ của Mỹ, và chỉ cần họ chuyển một phần nhỏ dòng vốn sang vàng để trú ẩn, giá sẽ được đẩy lên rất cao.

Giá vàng đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua, trong bối cảnh những rủi ro ngày càng gia tăng về địa chính trị, kinh tế và thương mại toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn./.

