Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước tăng mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, lên mức 134,6 triệu đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tăng mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới. (Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (23/9) giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh tăng mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 134,6 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,6-134,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 132-134,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 128,8-131,8 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý tăng 900.000 đồng, hiện giao dịch từ 128,4-131,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Hiện, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3-3,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.745 USD/ounce, tăng 20 USD so với chốt phiên hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 119,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 15,2 triệu đồng/lượng.

Cũng vào 9 giờ 10 phút sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.189 đồng/USD, không có biến động so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.448 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.198-26.448 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua vào, chiều bán ra giữ nguyên so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng không điều chỉnh, hiện giao dịch từ 26.228-26.448 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.210-26.448 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước./.

#giá vàng SJC #vàng trong nước #tỷ giá USD #giá vàng thế giới #thị trường vàng
