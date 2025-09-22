Kinh tế

Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên chiều nay, giao dịch ở mức 133,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước chiều nay tăng mạnh theo đà tăng của vàng thế giới, lên mức 133,6 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch mua bán vẫn ở mức cao.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên chiều nay, giao dịch ở mức 133,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên chiều nay, giao dịch ở mức 133,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều nay (22/9), trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.725 USD/ounce, tăng mạnh tới 37 USD so với phiên sáng.

Mức giá này tương đương khoảng 118,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Chính vì vậy, giá vàng miếng SJC trong nước cũng đã điều chỉnh tăng mạnh thêm 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng.

Tính đến 16 giờ 20 tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 131-133,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy thương hiệu này được cả 2 doanh nghiệp điều chỉnh tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 127,8-130,8 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý lại tăng 400.000 đồng, hiện giao dịch từ 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Hiện, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng./.

