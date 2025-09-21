Giá vàng ngày 21/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 0,8%. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,7% lên 3.705,80 USD/ounce. Trước đó trong tuần này, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã đẩy giá vàng liên tục xác lập các mức cao kỷ lục trong hai phiên đầu tuần, và lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce trong phiên 16/9.

Đến ngày 17/9, Fed tuyên bố cắt giảm lãi suất chủ chốt 0,25 điểm phần trăm, nhưng đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng chính sách trong tương lai.

Sau quyết định trên, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.707,40 USD/ounce trước khi quay đầu giảm trong một phiên giao dịch đầy biến động ngày 17/9. Sau 3 phiên liên tiếp xác lập kỷ lục, giá vàng đã hạ nhiệt trong phiên 18/9 do áp lực chốt lời trước khi tăng nhẹ trở lại trong phiên này.

Theo ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, giá vàng vẫn đang duy trì sức mạnh và chỉ tạm dừng đà tăng sau quyết định của Fed. Ông cho rằng xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn và kim loại quý này chắc chắn sẽ còn xác lập các mức cao mới. Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce trước cuối năm nay.

