Giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng, giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (25/9) giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 132-134,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 400.000 đồng so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 128,9-131,9 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng, hiện giao dịch từ 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.740 USD/ounce, giảm 18 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 119,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.186 đồng/USD, không có biến động so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 5 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.450 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.200-26.450 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 5 đồng, hiện giao dịch từ 26.232-26.450 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.200-26.450 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước./.

Chịu sức ép từ đồng USD, giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục Giá vàng rời khỏi mức cao kỷ lục do đồng USD tăng và lo ngại về chính sách của Fed, trong khi thị trường chờ dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.