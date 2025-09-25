Kinh tế

Giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng, giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước giảm mạnh, chênh lệch mua bán cao, trong khi giá thế giới thấp hơn trong nước hơn 15 triệu đồng/lượng, ảnh hưởng lớn thị trường.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng, giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (25/9) giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 132-134,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 400.000 đồng so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 128,9-131,9 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng, hiện giao dịch từ 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.740 USD/ounce, giảm 18 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 119,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.186 đồng/USD, không có biến động so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 5 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.450 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.200-26.450 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV và VietinBank cũng tăng 5 đồng, hiện giao dịch từ 26.232-26.450 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.200-26.450 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước./.

