Giá vàng ngày 25/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên 24/9, đồng USD mạnh lên đã đẩy vàng lùi khỏi mức giá cao kỷ lục đạt được trong phiên trước. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế sẽ được công bố vào cuối tuần này để có thêm manh mối về đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 3.734,58 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce vào ngày 23/9.

Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 1,2%, còn 3.768,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng khoảng 0,6%, khiến vàng (được định giá bằng USD) trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng lên cao hơn, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Phillip Streible, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty Blue Line Futures, cho rằng thị trường vàng vẫn đang xem xét những bình luận từ Fed một ngày trước đó cũng như căng thẳng địa chính trị với Nga. Ông cũng nhận định thị trường đang có tâm lý hơi thận trọng trước khi Mỹ công bố một số dữ liệu kinh tế.

Tại Việt Nam, sáng 25/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 25/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: