Giá vàng thế nào sau số liệu việc làm tích cực của Mỹ?

Giá vàng đã thu hẹp đà tăng trong phiên 25/9, sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình các động thái lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào lúc 0 giờ 41 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.739,42 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng tới 0,6% trong phiên. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,1% ở mức 3.771,1 USD/ounce.

Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm trong tuần trước, nhưng thị trường lao động đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong bối cảnh tốc độ tuyển dụng còn yếu. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ trong quý 2 lại tăng trưởng nhanh hơn so với các ước tính trước đó.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của công ty Zaner Metals, cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 218.000 đơn, thấp hơn so với mức dự đoán 235.000 đơn. Theo ông, số liệu này có thể làm giảm bớt kỳ vọng về việc nới lỏng lãi suất, nhưng không đủ để thay đổi xu hướng chung.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 là 85%, giảm so với mức 90% trước khi dữ liệu việc làm được công bố. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Grant cho rằng rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với vàng là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát yêu thích của Fed, cao hơn dự đoán. Nếu lạm phát tăng đột biến, điều đó có thể thúc đẩy đồng USD đi lên và tạm thời gây áp lực lên giá vàng. Chỉ số PCE dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26/9.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 44,87 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 14 năm. Giá bạch kim tăng 3,5% lên 1.524,15 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 25/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ quý 3 năm 2024 Tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ đạt 3,8% trong quý 2/2025 phản ánh sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi những lo ngại về thị trường việc làm và lạm phát vẫn tồn tại.