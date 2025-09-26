Giá vàng thế giới ngày 26/9: “Án binh bất động” trước thềm dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 26/9, khi các dữ liệu kinh tế Mỹ khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, các mức thuế nhập khẩu mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đã phần nào hỗ trợ giá kim loại quý này trước khi báo cáo lạm phát quan trọng được công bố vào cuối ngày.

Chiều phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay giữ ổn định ở mức 3.748,41 USD/ounce, nhưng vẫn tăng 1,6% trong cả tuần. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn COMEX cũng gần như đi ngang ở mức 3.774,50 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định: “Giá vàng đang giao dịch khá trầm lắng, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng và chưa muốn đặt cược mạnh mẽ trước khi dữ liệu về Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi- thước đo lạm phát ưa thích của Fed- được công bố.”

Theo dữ liệu công bố hôm 25/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã giảm, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 2/2025 cao hơn ước tính trước đó nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp mạnh mẽ.

Thông tin này khiến thị trường hạ kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào hai thời điểm trên lần lượt giảm xuống 85% và 60%, từ mức 91% và 76% trước đó.

Ông Waterer cho biết thêm: “Việc Tổng thống Trump công bố đợt áp thuế quan mới khiến giới đầu tư luôn trong trạng thái cảnh giác. Điều này có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn an toàn và giúp giá vàng tránh được đà giảm sâu trong ngắn hạn.”

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần này, nhưng lực mua vẫn duy trì ổn định tại các thị trường châu Á khác bất chấp giá cao, do nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm gần 1% xuống còn 44,83 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,8% lên 1.541,39 USD/ounce, tiến gần mức cao nhất trong 12 năm, trong khi giá palladium tăng 0,9% lên 1.261,59 USD/ounce. Cả ba kim loại quý này đều hướng tới một tuần tăng giá./.

