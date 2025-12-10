Thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 10/12 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Trung Quốc từ 4,7% lên 4,8% nhờ “cú lội ngược dòng” trong xuất khẩu và các gói kích thích tài khóa tiếp tục được duy trì.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2025, bất chấp các mức thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dự báo lạc quan của ADB về kinh tế Trung Quốc được củng cố bởi các số liệu thương mại ấn tượng.

Theo dữ liệu hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2025 đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đảo ngược hoàn toàn mức giảm 1,1% của tháng 10 và vượt xa dự báo tăng 3,8% trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Cụ thể, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 11/2025 đạt 111,68 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2025 và tăng mạnh so với con số 90,07 tỷ USD của tháng trước, đồng thời vượt qua dự báo 100,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, sự bùng nổ xuất khẩu này diễn ra ngay cả khi các lô hàng vận chuyển sang Mỹ sụt giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đã thành công trong việc chuyển hướng sang các thị trường khác để né tránh thuế quan của Tổng thống Trump, với kim ngạch xuất khẩu sang châu Âu và Australia tăng lần lượt 14,8% và 35,8% trong khi con số tương ứng sang các nền kinh tế Đông Nam Á tăng 8,2%.

Bà Zichun Huang, chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, cho biết việc cắt giảm thuế quan được thống nhất trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã không giúp thúc đẩy các lô hàng đến Mỹ trong tháng 10/2025, nhưng tăng trưởng xuất khẩu chung vẫn phục hồi.

Trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Trung Quốc thường dựa vào hai công cụ chính để thúc đẩy nền kinh tế: tăng cường xuất khẩu thông qua cỗ máy sản xuất khổng lồ hoặc bơm vốn vào các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, hiệu quả của những công cụ này đang giảm dần.

Thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ và làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo giúp giảm bớt lo ngại về triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc. Các nhà kinh tế của Macquarie Group, do ông Larry Hu đứng đầu, nhận định: “Nhu cầu bên ngoài có thể vượt dự kiến nhờ tăng trưởng toàn cầu nhanh và năng lực sản xuất mạnh của Trung Quốc." Họ gọi xuất khẩu là “bất ngờ lớn nhất” năm nay, với dự báo tăng trưởng trung bình khoảng 1% vào năm tới.

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, ADB giữ nguyên dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,3% trong năm 2026.

Ngoài ra, ADB cũng dự báo các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 5,1% vào năm 2025, cao hơn mức 4,8% được đưa ra hồi tháng 9/2025.

Ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, nhận định các nền tảng kinh tế vững chắc của châu Á-Thái Bình Dương đang củng cố hiệu suất xuất khẩu mạnh mẽ và tăng trưởng ổn định, bất chấp môi trường thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi bất ổn lịch sử trong năm qua./.

Thêm tín hiệu lạc quan từ kinh tế Trung Quốc sau nỗ lực ổn định thị trường CPI tháng 10/2025 tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước; trong khi lạm phát cơ bản - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 1,2%, mức cao nhất trong 20 tháng qua.