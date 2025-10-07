Nhật Bản: Bà Takaichi chọn cựu Thủ tướng Taro Aso làm “phó tướng”

Thế giới

Ngày 7/10, bà Sanae Takaichi, người được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, đã chọn cựu Thủ tướng Taro Aso làm Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trong danh sách các chức vụ chủ chốt được công bố cùng ngày, bà Takaichi cũng bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki làm Tổng Thư ký LDP, vị trí có ảnh hưởng lớn trong công tác điều hành nội bộ đảng.

Trước đó hôm 4/10, đảng LDP đã bầu bà Takaichi, người có quan điểm ủng hộ nới lỏng tài khóa và tiền tệ, làm Chủ tịch đảng, mở đường để bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh và đồng yen giảm giá trong tuần này, do giới đầu tư kỳ vọng bà Takaichi sẽ triển khai gói kích thích tài khóa quy mô lớn và gây sức ép buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thận trọng trong việc nâng lãi suất./.

