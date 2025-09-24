Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi thế giới đoàn kết và thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an

Trong bài phát biểu trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 ngày 23/9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và khoan dung trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột nổ ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Ishiba nhấn mạnh: "Trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền mà thế giới nỗ lực xây dựng đang đối mặt với những thách thức chưa từng có."

Để giải quyết những thách thức này, ông kêu gọi phải tiếp tục nuôi dưỡng và bảo vệ nền dân chủ vững mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Ishiba cũng hối thúc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với vô vàn thách thức sau 80 năm thành lập tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Theo ông, việc Hội đồng Bảo an trao quyền phủ quyết cho 5 nước thành viên thường trực đã dẫn đến những kết quả không được như mong đợi. Do đó, cần mở rộng số lượng thành viên thường trực của cơ quan này để không làm suy yếu hiệu quả của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu tại Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhắc lại những nỗ lực của nước này kể từ sau chiến tranh nhằm thúc đẩy hòa bình thế giới mà theo ông là được hỗ trợ bởi "tính khoan dung" của người dân các khu vực khác ở châu Á, những nơi đã chịu đựng những hậu quả của chủ nghĩa thực dân và quân phiệt Nhật Bản trong những năm trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong quá trình trao đổi quan điểm với các nhà lãnh đạo châu Á khác, bao gồm cả các nhà lãnh đạo từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, ông Ishiba cho biết ông nhận thấy Nhật Bản nên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hướng tới tương lai với các quốc gia này.

Ông Ishiba nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và đầu tháng này đã tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi liên minh cầm quyền không giữ được quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua.

Theo kế hoạch, LDP sẽ bầu Chủ tịch mới vào ngày 4/10 tới./.

