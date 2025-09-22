Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc "ngưng tiếng súng, chấm dứt đau khổ"

Ngày 21/9, trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế Hòa bình được tổ chức hằng năm vào ngày 21/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "ngưng tiếng súng, chấm dứt đau khổ, xây dựng các cầu nối, tạo dựng ổn định và thịnh vượng."

Ông Guterres nhấn mạnh: "Hòa bình không thể chờ đợi" khi thế giới chìm trong xung đột đang khát khao hòa bình. Theo Tổng Thư ký, Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay là lời gợi nhắc mỗi người cùng cất lên tiếng nói ủng hộ hòa bình.

Trên khắp thế giới, xung đột đang tàn phá cuộc sống, cướp đi tuổi thơ và bác bỏ nhân phẩm cơ bản của con người. Tổng Thư ký cho rằng thế giới đang chứng kiến “sự bùng nổ của xung đột khi hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và tình cảnh ngày càng trở nên nghiêm trọng.” Ông nhấn mạnh điều mà “con người mong mỏi chỉ là hòa bình và hòa bình là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.”

Người đứng đầu Liên hợp quốc chỉ ra rằng phát triển bền vững góp phần duy trì hòa bình, song 9 trong số 10 quốc gia hiện đang phải nỗ lực nhiều nhất để phát triển, đang chịu ảnh hưởng do xung đột.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc, các hành động phi nhân tính và tình trạng thông tin sai lệch đang tiếp tay cho ngọn lửa xung đột. Thay vào đó, ông đề cao “ngôn ngữ của sự tôn trọng và mở lòng với người khác.”

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Nơi nào có hòa bình, nơi đó chúng ta có hy vọng. Các gia đình đoàn tụ, các cộng đồng dân cư được tái thiết, trẻ em được học tập và vui chơi.”

Ngày Quốc tế Hòa bình (International Day of Peace) được Đại hội đồng Liên hợp quốc khởi xướng năm 1981 theo Nghị quyết số 36/67. Khi đó, ngày này được ấn định vào thứ Ba của tuần lễ khai mạc khóa họp thường kỳ Đại hội đồng, với mục đích tạo một khoảng lặng để các quốc gia cùng nhau nhìn nhận về hòa bình, kêu gọi ngừng bắn và đối thoại thay vì đối đầu.

Đến năm 2001, Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục thông qua Nghị quyết 55/282, quyết định lấy ngày 21/9 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hòa bình, coi đây là dịp phi bạo lực và kêu gọi ngừng bắn. Chủ đề của ngày này năm nay là "Hành động ngay vì một thế giới hòa bình"./.

Việt Nam kêu gọi củng cố chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp Việt Nam tái khẳng định lập trường kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hành động tập thể, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.