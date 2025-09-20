Thế giới

Châu Mỹ

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Đại sứ tại Liên hợp quốc sau 9 tháng bỏ trống

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc, khép lại 9 tháng Mỹ không có đại diện thường trực tại tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Ngọc Quang
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 20/2/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 20/2/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã phê chuẩn cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc, khép lại 9 tháng Mỹ không có đại diện thường trực tại tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Cuộc bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ cho phép ông Waltz tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới, xoa dịu những lo ngại trước đó rằng ông sẽ không được phê chuẩn kịp thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp thường niên vào 23/9.

Trước đó vào tháng Năm, Tổng thống Trump đã thông báo rằng ông sẽ đề cử ông Waltz, 51 tuổi, vào vị trí ngoại giao này sau khi giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia kể từ khi tổng thống nhậm chức hồi tháng Một.

Ban đầu, Tổng thống Trump đề cử Hạ nghị sỹ Elise Stefanik làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, nhưng sau đó rút đề cử vào tháng Ba do lo ngại rằng việc bà Stefanik rời Hạ viện sẽ khiến chương trình nghị sự của tổng thống khó được thông qua hơn trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số mong manh.

Trước khi gia nhập Nhà Trắng của Tổng thống Trump, ông Waltz từng là hạ nghị sỹ từ năm 2019 đến 2025.

Ông sẽ thay thế nhà ngoại giao chuyên nghiệp Dorothy Shea, người giữ vai trò quyền Đại sứ từ khi chính quyền Trump nhiệm kỳ hai bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thượng viện Mỹ #Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU phân bổ 14 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba

Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hệ thống nông nghiệp-lương thực bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, và những ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Cuba.

Doanh nghiệp Canada thăm quan sản phẩm Cà phê - Ca cao của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Quảng bá càphê Việt Nam tại thị trường Canada

Canada là một trong những quốc gia tiêu thụ càphê nhiều nhất trên thế giới; Ngày càphê Việt Nam là cơ hội để các quốc gia xuất khẩu càphê, trong đó có Việt Nam mở ra cánh cửa đi vào thị trường này.

Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia thông báo dừng mua vũ khí Mỹ

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.