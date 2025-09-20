Thượng viện Mỹ phê chuẩn Đại sứ tại Liên hợp quốc sau 9 tháng bỏ trống

Với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã phê chuẩn cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc, khép lại 9 tháng Mỹ không có đại diện thường trực tại tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Cuộc bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ cho phép ông Waltz tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới, xoa dịu những lo ngại trước đó rằng ông sẽ không được phê chuẩn kịp thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp thường niên vào 23/9.

Trước đó vào tháng Năm, Tổng thống Trump đã thông báo rằng ông sẽ đề cử ông Waltz, 51 tuổi, vào vị trí ngoại giao này sau khi giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia kể từ khi tổng thống nhậm chức hồi tháng Một.

Ban đầu, Tổng thống Trump đề cử Hạ nghị sỹ Elise Stefanik làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, nhưng sau đó rút đề cử vào tháng Ba do lo ngại rằng việc bà Stefanik rời Hạ viện sẽ khiến chương trình nghị sự của tổng thống khó được thông qua hơn trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số mong manh.

Trước khi gia nhập Nhà Trắng của Tổng thống Trump, ông Waltz từng là hạ nghị sỹ từ năm 2019 đến 2025.

Ông sẽ thay thế nhà ngoại giao chuyên nghiệp Dorothy Shea, người giữ vai trò quyền Đại sứ từ khi chính quyền Trump nhiệm kỳ hai bắt đầu./.

Tổng thống Mỹ Trump đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Ông Trump đồng thời bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh quốc gia trong thời gian tìm người khác thay thế ông Waltz.