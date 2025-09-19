Chính quyền Mỹ yêu cầu tòa tối cao cho phép sa thải Thống đốc Fed

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 đã yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép tổng thống ngay lập tức sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa, đại diện của chính phủ tại Tòa án Tối cao D. John Sauer cho rằng phán quyết của một thẩm phán ngăn cản việc sa thải này là “sự can thiệp tư pháp không phù hợp.”

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ rõ ý định tái định hình Fed bất chấp vị thế độc lập truyền thống của cơ quan này. Ông Trump viện dẫn một điều khoản cho phép bãi nhiệm thành viên Hội đồng Fed “vì lý do chính đáng,” với căn cứ là cáo buộc gian lận thế chấp nhắm vào bà Cook do Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte đưa ra. Bà Cook chưa từng bị truy tố và đã phủ nhận các cáo buộc này.

Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang, cách duy nhất để bãi nhiệm các thống đốc Fed là “vì lý do chính đáng” hoặc một hành vi sai phạm nào đó. Nhà Trắng nhiều lần khẳng định Tổng thống Trump “đã hợp pháp khi bãi nhiệm Lisa Cook vì lý do chính đáng.”

Truyền thông Mỹ cho rằng một trong những vấn đề pháp lý trong vụ này là liệu bà Cook có quyền được xét xử đúng thủ tục để phản bác các cáo buộc trước khi bị bãi nhiệm hay không. Các tòa cấp dưới đã ra phán quyết có lợi cho bà Cook, buộc Tổng thống Trump phải nhanh chóng đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, nơi phe bảo thủ chiếm đa số.

Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử tìm cách sa thải một quan chức cấp cao của Fed. Luật sư của bà Cook cho rằng nếu ông thành công, thị trường toàn cầu có thể rơi vào bất ổn do việc phá vỡ tính độc lập của ngân hàng trung ương được coi là quan trọng nhất thế giới này.

Hôm 17/9, Fed đã bỏ phiếu hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024. Bà Cook nằm trong số các quan chức bỏ phiếu ủng hộ động thái cắt giảm, điều mà Tổng thống Trump theo đuổi từ lâu./.

Tòa phúc thẩm Mỹ ngăn Tổng thống cách chức bà Lisa Cook trước cuộc họp của Fed Chỉ vài giờ trước khi bà Lisa Cook cùng các quan chức cấp cao của Fed bắt đầu cuộc họp về việc có nên hạ lãi suất hay không, một nhóm thẩm phán liên bang đã ngăn Tổng thống Trump cách chức bà.