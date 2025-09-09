Nhật Bản: Đảng LDP cầm quyền chốt phương thức bầu Chủ tịch

Ngày 9/9, ban bầu cử của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng này vào ngày 4/10 nhằm tìm người kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba - người thông báo từ chức Chủ tịch LDP cách đây 2 ngày.

Theo hãng tin Kyodo, thời gian vận động tranh cử sẽ kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày 22/9. Toàn bộ nghị sỹ LDP cùng tất các đảng viên của 47 cơ sở đảng cấp tỉnh trên cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu.

Truyền thông Nhật Bản cho biết đây là phương thức bỏ phiếu đầy đủ bao gồm cả phiếu của tất cả các đảng viên, mà không tổ chức theo phương thức rút gọn như thông thường - tức là chỉ các nghị sỹ và đại diện 47 chi bộ địa phương bỏ phiếu. Quy trình này có thể sẽ phải tổ chức thành hai vòng.

Vòng 1 bao gồm phiếu của tất cả nghị sỹ và đảng viên. Nếu ứng cử viên nào đạt số phiếu quá bán sẽ giành chiến thắng.

Trong trường hợp không có ứng cử viên đạt quá bán, cuộc bầu cử sẽ phải tổ chức vòng 2 đối với hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Vòng 2 gồm phiếu của các nghị sỹ và đại diện 47 chi bộ địa phương của đảng LDP.

Một số ứng cử viên tiềm năng đã nổi lên trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng cầm quyền của Nhật Bản. Cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã thông báo ý định tranh cử.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi cũng quyết định tham gia tham gia cuộc đua.

Ông Ishiba giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái và chịu áp lực lớn từ nội bộ đảng cầm quyền, sau khi đảng này chịu thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng Bảy vừa qua, khiến liên minh cầm quyền mất đa số ghế tại cả hai viện Quốc hội./.

Thủ tướng Ishiba từ chức mở ra giai đoạn bất ổn mới của chính trường Nhật Bản Đảng LDP cầm quyền đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch mới trong bối cảnh chia rẽ nội bộ sâu sắc, trong khi đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và đối ngoại.