Đảng cầm quyền Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Chủ tịch

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4/10, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi, đã trở thành tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng. Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP.

LDP, đảng lãnh đạo Nhật Bản hầu hết thời gian trong thời kỳ hậu chiến, đã mất đa số tại Quốc hội dưới thời Thủ tướng Shigeru Ishiba. Tuy nhiên, lãnh đạo LDP sau ông Ishiba nhiều khả năng vẫn sẽ trở thành Thủ tướng vì LDP là nhóm lớn nhất trong quốc hội.

Với kết quả này, bà Sanae Takaichi có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Cuộc bầu cử chủ tịch LDP có 5 ứng cử viên trong đó 3 ứng cử viên gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba làm chủ tịch LDP.

Trong vòng đầu tiên, thể thức bầu cử là 295 phiếu bầu từ các nhà lập pháp LDP và 295 phiếu bầu từ các đảng viên cấp cơ sở. Hai ứng cử viên cao phiếu nhất là bà Takaichi được 183 phiếu và ông Koizumi được 164 đã bước vào vòng hai, vòng quyết định.

Bà Takaichi, 64 tuổi, từng được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của công chúng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở đảng địa phương khi bà tìm cách trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Koizumi, 44 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ các nghị sỹ.

Trước thềm bầu cử, kết quả thăm dò cho thấy ông Koizumi nhận được sự ủng hộ của khoảng 70 nghị sỹ LDP. Trong khi chính trị gia bảo thủ kỳ cựu Sanae Takaichi chỉ đứng thứ ba với khoảng 40 nhà lập pháp ủng hộ, xếp sau cả Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đứng thứ hai với khoảng 50 người ủng hộ.

Trong vòng hai, tất cả 295 nghị sỹ LDP đều bỏ phiếu, trong khi số phiếu của các thành viên cấp cơ sở giảm xuống còn 47 - mỗi tỉnh một phiếu. Với 341 phiếu hợp lệ, bà Takaichi chiến thắng với 185 phiếu và bà ông Koizumi được 156 phiếu.

Bà Sanae Takaichi được biết đến là người ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ. Giới quan sát nhận định bà Takaichi có chương trình kinh tế mạnh mẽ nhất với cam kết tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực, an ninh kinh tế./.

Nhật Bản: Đảng LDP cầm quyền chốt phương thức bầu Chủ tịch Không áp dụng hình thức rút gọn, đảng LDP sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới vào ngày 4/10 bằng phiếu của tất cả nghị sỹ và đảng viên cơ sở, nhằm tìm người thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba vừa từ chức.