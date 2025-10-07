Đồng yen Nhật Bản chạm đáy hai tháng so với USD

Đồng yen Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với đồng USD vào ngày giao dịch 7/10, khi sự chú ý tại Tokyo đang đổ dồn về việc ai sẽ được lựa chọn vào nội các của bà Sanae Takaichi - người có thể sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền.

Đồng nội tệ Nhật Bản cũng chạm mức thấp kỷ lục mới so với đồng euro, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu nội địa tăng trước phiên đấu giá trái phiếu - một phép thử cho nhu cầu trong môi trường chính sách được dự báo sẽ mở rộng hơn dưới thời Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Bà Takaichi được đánh giá là ứng viên “ôn hòa” nhất trong số 5 người tham gia cuộc đua vào ghế lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 4/10 vừa qua, thay thế Thủ tướng Shigeru Ishiba - người có lập trường cứng rắn hơn về tài khóa và tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay trước thềm phiên đấu giá.

Trong khi đó, đồng euro vẫn tương đối yếu so với một số đồng tiền mạnh khác sau khi Thủ tướng Pháp từ chức và một số quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu rằng có thể cần cắt giảm lãi suất.

Giới giao dịch cũng đang chờ đợi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong ngày, giữa bối cảnh tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ khiến việc công bố các dữ liệu kinh tế khác bị đình trệ.

Cụ thể, phiên này, đồng yen giảm 0,2% xuống 150,59 yen/USD và có lúc chạm mức 150,62 yen/USD - mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Đồng tiền này cũng rơi xuống 176,35 yen/euro, mức đáy mới. Chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính - tăng 0,05% lên 98,17. Đồng euro gần như đi ngang ở mức 1,1705 USD/euro.

Đồng euro giảm giá so với cả USD và bảng Anh trong phiên trước, sau khi Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tuyên bố từ chức hôm 6/10.

ECB cho biết lãi suất hiện nay vẫn phù hợp, song có thể cần giảm nhẹ nếu rủi ro lạm phát xuống quá thấp gia tăng.

Ông Bart Wakabayashi, Giám đốc chi nhánh Tokyo của công ty dịch vụ tài chính State Street, nhận định giới chức Nhật Bản có thể tìm cách mềm dẻo để làm giảm giá đồng yen sau khi đồng tiền này “xuyên thủng” ngưỡng 150 yen/USD.

Ông nói: “Đây là một mốc rất quan trọng cả về tâm lý lẫn kinh tế. Từ góc độ cạnh tranh kinh tế và doanh nghiệp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Bộ Tài chính có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn ở mức tỷ giá thấp hơn, và rất có thể chúng ta sẽ bắt đầu thấy những phát biểu theo hướng đó.”

Nhà Trắng hôm 6/10 cảnh báo tình trạng sa thải hàng loạt có thể xảy ra nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài.

Việc đóng cửa chính phủ ở Mỹ đã khiến báo cáo việc làm tháng 9/2025 bị hoãn công bố so với kế hoạch ngày 3/10 và có thể trì hoãn nhiều số liệu kinh tế quan trọng khác cho đến khi chính phủ nước này hoạt động trở lại.

Hiện thị trường đang dồn sự chú ý vào Fed để tìm tín hiệu về thời điểm và mức độ nới lỏng chính sách tiếp theo.

Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman và tân Thống đốc Stephen Miran dự kiến sẽ phát biểu trong ngày 7/10 (giờ địa phương), trong khi biên bản cuộc họp tháng 9/2025 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào ngày 8/10.

Giới đầu tư hầu hết đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 28-29/10, sau khi các dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động nước này đang yếu đi./.

