An Giang: Khởi động 10 dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Ngày 24/9, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang, các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư tham dự lễ khởi công, khởi động 10 dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia, là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương; mở ra cơ hội chiến lược để nâng tầm quan hệ song phương, đa phương với các nền kinh tế thành viên.

Phú Quốc với vị trí chiến lược ở trung tâm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sở hữu cảng nước sâu, sân bay quốc tế hiện đại và các điều kiện tự nhiên thuận lợi, được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện.

Công tác chuẩn bị chia làm ba giai đoạn: năm 2025, khởi động toàn diện, năm 2026, hoàn tất cơ bản và năm 2027, tập trung tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC.

Chính phủ đã giao tỉnh An Giang triển khai hạ tầng liên quan đến 15 điểm, gồm 21 dự án và 11 chính sách đặc thù, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ tối đa của Trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh An Giang và nhà đầu tư tập trung cao độ, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện,” hoàn thành các dự án trước tiến độ từ 3 đến 6 tháng, bảo đảm chất lượng, tạo không gian đẹp và ấn tượng về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Việc triển khai phải công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lợi ích nhóm. Các bộ, ngành Trung ương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng tỉnh An Giang giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra, phối hợp giải quyết vướng mắc tại cơ sở, khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư và phấn đấu khởi công toàn bộ các dự án còn lại trong tháng 10/2025.

Tỉnh cần quan tâm công tác an sinh xã hội, đền bù tái định cư, bảo đảm người dân nơi ở mới có việc làm và đời sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai thi công nhanh chóng, bảo đảm an toàn, chất lượng và phấn đấu vượt tiến độ.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án của nhân dân trong các khu vực bị ảnh hưởng và công tác giải phóng mặt bằng; kêu gọi tổ chức chính trị xã hội, nhân dân tiếp tục ủng hộ, đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Bảy dự án, công trình khởi công gồm: đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973-Cảng hàng không Phú Quốc-ĐT.975-ĐT.973), chiều dài 20km, rộng 60m, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; hồ nước Cửa Cạn dung tích 7,5 triệu m3, khả năng cấp 50.000m3/ngày đêm, vốn đầu tư 1.026 tỷ đồng; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, vốn đầu tư 550 tỷ đồng; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, vốn đầu tư 420 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Đặc khu Phú Quốc (gồm trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát, hệ thống camera, thiết bị quan trắc…), vốn đầu tư 500 tỷ đồng; xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC cùng các công trình chức năng trên diện tích 57ha, chiều dài kè 2.251m, vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng; khu tái định cư An Thới diện tích 23,8ha, vốn đầu tư 1.632 tỷ đồng.

Ba dự án, công trình khởi động gồm: Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (Hàm Ninh), diện tích 15ha, công suất 250 tấn/ngày, vốn đầu tư 382 tỷ đồng; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, diện tích 4,2 ha, công suất 110 tấn/ngày; Nhà máy nước hồ Cửa Cạn, công suất 49.500 m3/ngày đêm, vốn đầu tư 556 tỷ đồng.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Vùng miền Nam, chia sẻ đơn vị và các nhà thầu cam kết sẽ huy động toàn bộ trí tuệ, nguồn lực và kinh nghiệm, thực hiện các công trình với tinh thần kỷ luật, chuẩn mực quốc tế, tiến độ nhanh chóng, chất lượng vượt trội để mỗi công trình không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn mang lại giá trị và sự đóng góp dài lâu cho cộng đồng và cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Cùng với Sun Group, các nhà thầu khác cũng đã được tin chọn để đồng hành cùng Phú Quốc trong việc thực hiện các dự án có ý nghĩa to lớn, không chỉ với APEC 2027, mà còn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội lâu dài của đảo Ngọc.

Việc tỉnh An Giang khởi công, khởi động các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định vị thế địa phương đang vươn lên trở thành điểm đến chiến lược trong khu vực và cả nước. Đây cũng là dấu ấn cho nhiệm kỳ mới, thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất.

Các dự án, công trình sẽ góp phần phát triển đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho giao thương, du lịch, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt ở các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, bất động sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang ra thế giới.

Các công trình còn giúp cải thiện đời sống người dân, nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển cộng đồng./.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án APEC 2027 Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, công trình hạ tầng cho Hội nghị APEC 2027; yêu cầu làm đúng, đủ, nhưng phải nhanh, bám sát chỉ đạo và đảm bảo tiến độ.