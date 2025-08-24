Các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 đồng loạt khởi công trong tháng 9

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt và nhấn mạnh, tất cả các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 phải hoàn tất thủ tục pháp lý, điều kiện cần thiết, đồng loạt khởi công trong tháng 9/2025. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, không còn thời gian trì hoãn.

Với mục tiêu đón chào sự kiện APEC 2027, các dự án, công trình trọng điểm tại đảo Ngọc Phú Quốc tăng tốc, thực hiện với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, không để chậm trễ.”

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện công tác này, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ và chủ đầu tư vượt khó, đặt lên hàng đầu sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo khởi công tất cả các dự án trong tháng 9. Đây không chỉ là danh dự của tỉnh, danh dự quốc gia mà còn là cơ hội phát triển vượt bậc của Phú Quốc thời gian tới.

Theo đó, tỉnh khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tại Đặc khu Phú Quốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình; các sở, ngành được giao nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng để rút ngắn quy trình phê duyệt, cấp phép xây dựng; tăng tốc giải phóng mặt bằng với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền).

Trong số này, một trong những nút thắt lớn nhất đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp với Đặc khu Phú Quốc cùng đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ quyết liệt là thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng các dự án.

Theo đó, thành lập Tổ công tác đặc biệt về giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch gắn với các giải pháp khả thi, vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật, vừa đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện hữu hiệu.

Cụ thể, ưu tiên thực hiện đúng thủ tục pháp lý đối với diện tích đất thu hồi đã có sự đồng thuận từ người dân, bàn giao ngay cho nhà đầu tư để thi công công trình.

Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng, tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục, ban hành mức giá, chính sách bồi thường đầy đủ, khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường cho từng trường hợp.

Đối với các trường hợp cố tình không đồng thuận, sau khi đã vận động nhiều lần và đầy đủ chính sách nhưng vẫn không đồng ý sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các đơn vị chức năng phối hợp hỗ trợ xử lý các trường hợp này, không để thời gian vận động kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện dự án. Cạnh đó, linh hoạt trong tái định cư, khuyến khích nhà đầu tư sử dụng quỹ nhà để bố trí và vận động người dân đồng thuận giao đất.

Tiếp đến, lãnh đạo tỉnh được giao nhiệm vụ APEC 2027 cùng với các sở, ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc liên tục tại công trường, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo hiệu quả, kế hoạch tiến độ từng dự án, công trình.

Tỉnh siết chặt chế độ báo cáo, cài đặt ứng dụng quản lý cho lãnh đạo tỉnh và cán bộ được giao nhiệm vụ để theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án, công trình, cập nhật hàng ngày, nắm bắt chính xác tình hình để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài chính là đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo định kỳ và chuyên sâu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất. Báo cáo phải nêu rõ tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đánh giá chung, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ dự án, công trình.

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Kiên Giang (cũ) nay là An Giang triển khai thực hiện 21 dự án, phân chia làm 2 nhóm gồm: Dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh; dự kiến tổng mức đầu tư 137.138 tỷ đồng.

Theo đó, nhóm 10 dự án đầu tư công, tổng vốn dự kiến 20.166 tỷ đồng gồm: Hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng, đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973), tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đại lộ APEC, xây dựng công trình ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, công trình ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Đặc khu Phú Quốc và dự án khu tái định cư Cửa cạn, Hồ Suối Lớn, An Thới, Hàm Ninh.

Tuy nhiên, do tính cấp bách của dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 nên tỉnh kiến nghị Trung ương chuyển dự án này sang hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Đồng thời, bổ sung 2 dự án: đầu tư đường bộ ven biển phía Đông đảo Phú Quốc, chiều dài khoảng 44 km, chiều rộng 60 m, tổng vốn đầu tư khoảng 14.100 tỷ đồng; đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới, chiều dài khoảng 2,7 km, chiều rộng từ 30 - 60 m, tổng vốn đầu tư khoảng 2.650 tỷ đồng.

Tiếp đến, nhóm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, tổng vốn dự kiến 116.972 tỷ đồng, gồm: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, khu xử lý rác Bãi Bổn, nhà máy điện rác Bãi Bổn, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông, nhà máy máy nước Dương Đông 2, nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất đỏ, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán./.

