Công bố tình huống khẩn cấp khắc phục hư hỏng hạ tầng đường sắt Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ lớn sau bão gây ra từ ngày 6-22/11/2025.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và VNR theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định, trong đó thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường sắt Việt Nam và VNR báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Trước đó, theo báo cáo của VNR, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số điểm sạt lở trôi nền đường là 61 (sạt lở sâu trung bình khoảng 0,4-4m, tim đường có những đoạn lệch 4m); hư hỏng về thông tin tín hiệu.

Đối với công trình, nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng các công trình kiến trúc, nhà cửa và trang thiết bị, bao gồm các ga: Ga Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm, Phước Nhơn.

Ngoài ra, ngành Đường sắt đã thông báo ngừng chạy hàng trăm đoàn tàu khách và tàu hàng, phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng và số lượng vé tàu đã thực hiện trả lại cho hành khách 39.000 vé, tương đương số tiền gần 24 tỷ đồng…/.

Đường sắt và hai Dự án cao tốc Bắc-Nam bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ Trong thời gian mưa lũ tại khu vực miền Trung vừa qua, các dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và lĩnh vực đường sắt chịu ảnh hưởng nặng nề.