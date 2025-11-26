Đường sắt và hai Dự án cao tốc Bắc-Nam bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Trong báo cáo cập nhật tình hình giao thông tính đến 7h sáng nay (ngày 26/11) của Bộ Xây dựng, lĩnh vực đường sắt và công trường một số dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Đường sắt “bay hơi” hơn 121 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 16-25/11/2025 sơ bộ tình hình thiệt hại là 121,66 tỷ đồng do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cụ thể, thiệt hại về kết cấu hạ tầng 80 tỷ đồng gồm: tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số điểm sạt lở trôi nền đường là 61 (sạt lở sâu trung bình khoảng 0,4-4m, tim đường có những đoạn lệch 4m); hư hỏng về thông tin tín hiệu.

Tuyến đường sắt Diêu Trì-Quy Nhơn nước lũ làm xói trôi nền đường sắt từ Km2+816-Km4+200. Tuyến đường sắt Đà Lạt-Trại Mát có 11 vị trí cây đổ vào đường sắt, sạt taluy nền đường từ Km78+770-Km82+325.

Ngoài ra, tổng thiệt hại về vận tải hành khách và hàng hóa của các công ty vận tải đường do sự cố mưa lũ khu gian từ Diêu Trì đến Nha Trang là 41,02 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại do ngừng chạy tàu 21,8 tỷ đồng, thiệt hại do hành khách trả lại vé 18,6 tỷ đồng.

Vận tải hành khách, ngành Đường sắt ngừng chạy tàu 65 đoàn; phải chuyển tải hành khách giữa Tuy Hòa-Giã bằng đường bộ 1.755 hành khách; cung cấp suất ăn miễn phí 11.619 suất ăn chính và 7.176 suất ăn phụ.

Công nhân đường sắt nỗ lực khắc phục sự cố hạ tầng tại khu vực Nam Trung Bộ. (Ảnh: VNR cung cấp)

Vận tải hàng hóa, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã ngừng dọc đường 33 đoàn tàu chuyên tuyến; hủy bỏ 44 đoàn tàu chuyên tuyến; Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại đường sắt ngừng chạy tàu 21 đoàn tàu chuyên tuyến.

Về đầu đầu máy, toa xe, báo cáo của VNR cho thấy thiệt hại về toa xe ngập nước 76 toa xe hàng với số tiền 640 triệu đồng; có 3 đầu máy bộ phận chạy bị ngập nước, hư hỏng phần gầm chưa ước tính được thiệt hại.

Đối với công trình, nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng các công trình kiến trúc, nhà cửa và trang thiết bị, bao gồm các ga: Ga Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm, Phước Nhơn.

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, các cơ quan, đơn vị ngành Đường sắt đã huy động gần 1.000 nhân lực, gần 100 phương tiện, máy móc, thiết bị từ 9 đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, giải phóng chướng ngại, đảm bảo thông tàu tuyến Bắc-Nam vào lúc 20h30 ngày 25/11.

Công trường cao tốc Bắc-Nam thiệt hại nặng nề

Với các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong các đợt mưa lũ vừa qua, tại các dự án không có thiệt hại về người. Dự án Vân Phong-Nha Trang đang khai thác không có hiện tượng bị ngập, không có hạng mục công trình hư hỏng nặng, giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, tại các dự án đang thi công, đặc biệt là Quy Nhơn-Chí Thạnh (tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk), Chí Thạnh-Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk) chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ (nhà điều hành, lán trại, trạm trộn bê tông nhựa, bêtông xi măng, vật tư, vật liệu, thiết bị... của một số nhà thầu thi công bị ngập, hư hỏng; khu vực dự án mất điện diện rộng; lực lượng công nhân địa phương đã xin nghỉ để khắc phục, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống; các mỏ đá cung ứng cho dự án chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ và mất điện nên đến nay chưa thể hoạt động trở lại.

Ngoài ra, các tuyến đường vận chuyển bị ngập lụt, hư hỏng nên chưa thể cung cấp vật liệu trở lại phục vụ thi công dự án; một số vị trí xuất hiện hiện tượng trượt sâu mái taluy, làm nứt nền, móng, mặt đường, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông, cần phải khảo sát, đánh giá và có giải pháp xử lý đảm bảo ổn định, lâu dài,…)

Một số vị trí xuất hiện hiện tượng trượt sâu mái taluy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, sau mưa lũ, các nhà thầu đang tích cực phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các xã, phường Ô Loan, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Hòa Xuân, phường Đông Hòa tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện còn 12 vị trí tắc giao thông trên 2 tuyến quốc lộ.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa còn 9 vị trí trên Quốc lộ 27C. Tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí gồm: Quốc lộ 20 có 2 vị trí tại Đèo Mimosa (Km226+650) và Đèo D’ran (Km262+400) và Quốc lộ 27C có một vị trí tại 65+800-Km66 +000 (xã Lạc Dương và phường Lâm Viên). Hiện các đơn vị đang tổ chức khắc phục dự kiến đến ngày 27/11 thông xe./.

