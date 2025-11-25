Khẩn trương khôi phục các tuyến giao thông huyết mạch sau mưa lũ miền Trung

Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị trực thuộc về việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông tại Nam Trung Bộ.

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, vừa qua khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, dài ngày gây thiệt hại nặng nề đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Mặc dù ngành Xây dựng đã tập trung, nỗ lực không ngừng cho việc khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tuy nhiên, do hậu quả thiên tai gây ra quá lớn nên còn một số vị trí trên các tuyến quốc lộ vẫn bị ách tắc giao thông.

Hiện nay, mưa đã giảm, lũ đã rút, Bộ Xây dựng nhấn mạnh cần khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn, thông suốt trên các tuyến đường bộ huyết mạch, các trục giao thông chính và đường sắt Bắc-Nam.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là đối với các vị trí đang bị sạt lở, đứt đường, ngập lụt trên các trục giao thông chính, tuyến quốc lộ huyết mạch và tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Nam Trung Bộ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động, sẵn sàng ứng phó với những đợt mưa lũ sắp tới, không để bị động, bất ngờ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tập trung mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn giao thông, nhanh chóng thông đường, thông tuyến, đặc biệt là những tuyến quốc lộ được giao quản lý, tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng đề nghị Quân khu 5 khẩn trương hỗ trợ lực lượng, phương tiện và thiết bị chuyên dụng tiến hành tổ chức nổ mìn, phá đá, giải phóng chướng ngại để các lực lượng của địa phương và ngành xây dựng triển khai thi công sớm thông tuyến Quốc lộ 27C, đảm bảo kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời và có giải pháp bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của mưa lũ; chủ động có các giải pháp ứng phó với tình huống thiên tai trong thời gian tới.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ III và IV khẩn trương phối hợp với các Sở Xây dựng Khánh Hòa và Lâm Đồng để xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 27C và trong tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Sau khi hoàn tất việc thông các tuyến đường quốc lộ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ và các Sở Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng phương án kiên cố hóa bảo đảm ổn định, bền vững trước thiên tai (đối với những vị trí trên các tuyến quốc lộ thường xuyên bị sụt trượt, ngập úng khi có mưa lũ kéo dài) để đề xuất cấp có thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực thực hiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền (nếu thấy cần thiết) xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật làm cơ sở ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức thi công khôi phục ngay các đoạn tuyến, khu gian trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đang bị ách tắc.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp thiệt hại, lên phương án khắc phục. Trong trường hợp nguồn kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đã bố trí năm 2025 không đủ, tổng công ty báo cáo Bộ Xây dựng xem xét đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão lũ.../.

